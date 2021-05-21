Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twiiter'ın yeniden mavi tik vereceği öğrenildi. Kullanıcılar hesaplarına mavi tik almak için kolları sıvadı. Peki Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır? Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Twitter mavi tık konusunda bu kez biraz daha seçici davranacak gibi gözüküyor. İşte Tiwtter'da mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtı...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twiiter'ın yeniden mavi tik vereceği öğrenildi. Kullanıcılar hesaplarına mavi tik almak için kolları sıvadı. Peki Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır? Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Twitter mavi tık konusunda bu kez biraz daha seçici davranacak gibi gözüküyor. İşte Tiwtter'da mavi tik nasıl alınır sorusunun yanıtı...

Twitter en son bundan yıl önce kullanıcılarına mavi tik veriyordu. 4 yıl aradan sonra Twitter'ın tekrar kullanıcılarına mavi tik vereceği açıklandı. Mavi tık almak için uzun süre bekleyen Twitter kullanıcıları da Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır? Twitter'da mavi tik nasıl alınır? gibi soruları somaya başladı.

Twitter mavi tik başvurusu nasıl yapılır?

Twitter kullanıcılarına verdiği mavi rozet uygulamasına yaklaşık 4 yıl aradan sonra devem edecek. Twitter'dan mavi tik almak için başvuru yapmayı düşünenler şu adımları izlemeli;

1- Öncelikle telefon numarası ile e-posta hesabı ile onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmak gerekiyor.

2- Twitter'ın mavi tik vermek için belirlediği kategorilerden birine ait olmak gerekiyor. Örneğin sporcu ya da gazeteci kimliğinizin olması gibi...

3- Twitter hesabınızın yapısı uyumlu ise "ayarlar" sekmesinde "hesap" bölümünde "başvuru" sekmesine tıklayın.

4- Buradaki formu doldurmanız ve gerekli olan kimlik bilgileri gibi bilgileri vermeniz gerekmekte.

5- Başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve uygun görülürse mavi tik alabileceksiniz.

6- Eğer reddedilirse 30 gün içerisinde yeniden başvurabileceksiniz.

Twitter'da mavi tik nasıl alınır?

Twitter bu kez mavi tik konusunda öncekinden daha seçici olacak gibi duruyor. İddialara göre Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar şu karegorilere ayrılacak;

* Resmi kurumlar,

* Şirketler, Firmalar, İş yerleri,

* Haber kuruluşları, medya ve gazeteciler,

* Spor dünyası,

* Oyun dünyası,

* Aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.

Pandemi Twitter'a yaradı

Pandeminin ilk başlarında yaklaşık 166 milyon aktif kullanıcısı bulunan Twitter, 2021 yılının ilk çeyreğinde neredeyse yüzde 20'lik artışla 199 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Twitter nedir?

Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı.[4][5] 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.