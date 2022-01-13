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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter, Leman Sam'ın ırkçı tweetini sildi

Twitter, Leman Sam'ın ırkçı tweetini sildi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, şarkıcı Leman Sam'ın Araplara ilişkin ırkçı ifadelerin olduğu tweeti sildi. 'Soysuz Araplar' ifadesinin olduğu tweeti silinen Sam, daha sonra açıklama yaparak 'Genelleme yapmam yanlış olabilir' dedi.

3 Saat Önce
2022-01-13 12:32:05
Twitter, Leman Sam'ın ırkçı tweetini sildi

Şarkıcı Leman Sam'ın Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin olarak yaptığı ve "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşımı tepkilere neden oldu. Twitter, Sam'ın tweet'ini sildi.

Leman Sam, attığı tweet'te "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.

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Sam, paylaşımına gelen tepkilerin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Tweet'i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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