Twitter kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin tabanlı 'Web5' kuruyor

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in finansal hizmetler şirketi Block'un alt kuruluşu TBD, Bitcoin merkezli 'Web5' ekosistemi kuracağını duyurdu. Web5'in, sadece Bitcoin blok zincirine dayalı olacağı ve kimlik tabanlı olacağı ifade edildi.

Kripto para ve NFT'ler gün geçtikçe daha da popüler hâle geliyor. Bu nedenle birçok teknoloji devi, internetin bir sonraki sürümü olarak görülen Web3'e yönelik hamleler yapıyor. Web3, merkezi otoroiteleri ortadan kaldıran, merkeziyetsiz, blok zincirine dayalı bir internet sürümü anlamına geliyor.

Şimdi de kripto paralara olan ilgisiyle tanınan Twitter kurucusu Jack Dorsey'den bu konu hakkında yeni bir hamle geldi. Gelen haberlere göre Dorsey, daha Web3 yeni yaygınlaşmaya başlamışken bir ‘Web5' platformu kurmaya başladı.

Yalnızca Bitcoin tabanlı bir internet ortamı

Son olarak yeni Web5 ekosisteminin sansüre karşı dayanıklı olacağı, kullanıcıların kendi verilerinin ve kimliklerinin kontrolünü sağlamayı vadettiği, geliştiricilere merkeziyetsiz uygulama oluşturma imkanı tanıyacağı ve BTC merkezli bir para ağına sahip olacağı da açıklamalar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Web5'in, kullanıcıların belirli bir DID'ye bağlı verileri kullanabilmesi için veri toplama mesaj iletimi mekanizması olan DWN'den (Decentralized Web Node) yararlanacağı da ifade edildi.

Kaynak: webtekno.com