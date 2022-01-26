Twitter kullanıcılarını ikiye bölen özellik
Milyonlarca kullanıcının yer aldığı popüler sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir özellik haberi geldi.
2022-01-26 08:23:12
Twitter kullanıcılarının rahatsız olduğu bir özellik geliyor. Twitter, Instagram'ın sevilen bir özelliğini alacak. Ancak bu durum stalk yapanlar için kötü bir özellik niteliğinde. Özelliğin geleceğini duyan vatandaşların kimisini olumlu kimisi de "Gerek yok" yorumunda bulundu. Peki Twitter kullanıcılarını ikiye bölen bu yeni özellik ne? İşte detaylar...
Instagram kullanıcıları bir hikaye paylaşımı yapacakları zaman, dilerlerse yalnızca kendi belirledikleri bir grup insanın ya da yakın arkadaşların bunu görmesini sağlayabiliyor. Twitter ise geçtiğimiz Temmuz ayında, buna oldukça benzeyen ve o zamanlar 'Güvenilir Arkadaşlar' olarak adlandırdığı bir özellik üzerinde çalışmaya başlamıştı.
'FLOCK' ÖZELLİĞİ İLE TWEET GİZLENEBİLECEK!
Şimdi ortaya çıkan sızıntılara göre şirket bu işin peşini bırakmadı ve çalışmaları sürdürdü. Ancak isimlendirmenin Güvenilir Arkadaşlar yerine Yakın Arkadaşlar olarak şekillendiğini söyleniyor. Aynı zamanda bu yakın arkadaş gurubu kısaca 'Flock', yani 'Sürü' olarak adlandırılacak. Kullanıcılar 'Flock' kısmına yani sürülerine 150 kişiye kadar ekleme yapabilecek.
Instagram'da eğer birisi sizi 'Yakın Arkadaşlar' grubuna eklediyse, bu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlaşılabilmekte. Twitter'da da 'Sürü' olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söylenmekte.
Yine tıpkı Instagram'da olduğu gibi, dilediğiniz zaman kişileri değiştirip bu listede düzenleme yapabileceksiniz. Ayrıca tweet atarken aynı hikaye paylaşımında olduğu gibi, herkese açık veya yalnızca Yakın Arkadaşlar seçeneklerinden istediğinizi seçebileceksiniz.
Kaynak: Haber Global
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