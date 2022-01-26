Twitter kullanıcılarını ikiye bölen özellik

Milyonlarca kullanıcının yer aldığı popüler sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir özellik haberi geldi.

Twitter kullanıcılarının rahatsız olduğu bir özellik geliyor. Twitter, Instagram'ın sevilen bir özelliğini alacak. Ancak bu durum stalk yapanlar için kötü bir özellik niteliğinde. Özelliğin geleceğini duyan vatandaşların kimisini olumlu kimisi de "Gerek yok" yorumunda bulundu. Peki Twitter kullanıcılarını ikiye bölen bu yeni özellik ne? İşte detaylar...

Instagram kullanıcıları bir hikaye paylaşımı yapacakları zaman, dilerlerse yalnızca kendi belirledikleri bir grup insanın ya da yakın arkadaşların bunu görmesini sağlayabiliyor. Twitter ise geçtiğimiz Temmuz ayında, buna oldukça benzeyen ve o zamanlar 'Güvenilir Arkadaşlar' olarak adlandırdığı bir özellik üzerinde çalışmaya başlamıştı.