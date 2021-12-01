DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Asgari ücret toplantıları bugün başlıyor! İşte masadaki talepler…
Twitter’ın yeni CEO’su daha ilk gününde linç yedi: 11 yıl önce attığı bir tweet başına bela oldu
Ankara'da 55 köpek son anda kurtarıldı: Barınak kül oldu
Şahin ve Türeci'den Omicron varyantı açıklaması
Soğan halkası nasıl yapılır?
1.Mahmut kimdir?
Brent petrolde kritik düşüş
İngiliz casuslarının şefinden “en büyük tehdit listesi”
Fransa'dan İngiltere'ye yeni misilleme tehdidi
İran’da Türkiye karşıtı kampanyanın nedeni
Erdoğan'dan açıklamalar: Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz
‘Kadir İnanır beni karda sırtında taşıdı’
TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi
ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi
Halıdaki küf lekesi nasıl çıkarılır?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter’ın yeni CEO’su daha ilk gününde linç yedi: 11 yıl önce attığı bir tweet başına bela oldu

Twitter’ın yeni CEO’su daha ilk gününde linç yedi: 11 yıl önce attığı bir tweet başına bela oldu

Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal, 11 yıl önce attığı bir tweet ile gündeme geldi. Agrawall'a göreve başladığı ilk saatlerde pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

18 Dakika Önce
2021-12-01 08:02:55
Twitter’ın yeni CEO’su daha ilk gününde linç yedi: 11 yıl önce attığı bir tweet başına bela oldu

Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, önceki gün istifa ettiğini ve yerine Twitter'ın Teknoloji müdürü Parag Agrawal'ın geçeceğini duyurmuştu. Agrawal, göreve başladığı ilk gün tam 11 yıl önce attığı bir tweet'ten dolayı linç yedi.

Parag Agrawal'ın tweeti attıktan bir süre sonra, kendisine tepki gösteren kullanıcılardan birine söz konusu tweetin The Daily Show with Jon Stewart adlı televizyon programından bir alıntı olduğu açıklamak için yanıt verdiği de ortaya çıktı. Ancak bu açıklama, muhafazakar ABD'lilerin tepkilerinin önüne geçmeye yetmedi. Türk Telekom Reklamı

Parag Agrawal'ın tweeti

Ekran Resmi 2021-12-01 08.04.59

“Müslümanlar ve aşırıcılar arasında bir ayrım yapmayacaklarsa, neden beyazlar ve ırkçılar arasında ayrım yapayım?”

Yeni CEO'nun, 26 Ekim 2010'da attığı tweete öfkelenen ABD'li muhafazakarlar tepki gösterdi. Bahsi geçen cümle The Daily Show'da, sunucu Jon Stewart ve komedyenler Larry Whilmore ve Aasif Mandvi ile yapılan panel yayınının sonunda söyleniyor. Programda Mandvi'nin, “Müslümanlar ile şiddet yanlısı aşırıcılar arasında bir ayrım yapmayacaklarsa o zaman neden terbiyeli, korkak beyazlar ve ırkçılar arasında ayrım yapmaya zaman ayırayım?” sözlerine, seyirciler kahkahalarla eşlik ediyor.

Agrawal'ın geçmişte yaptığı açıklamaları, kullanıcıların tepki göstermesinin önüne geçmedi pek çok kişi tweete öfkelenerek tepki göstermeye devam etti.

4b34adabea0ce62a512cb32d62997a8199e5fc9d

ABD Senatörü Marasha Blackburn: "Bu, Twitter'ın yeni CEO'su ve Twitter'da ne tür konuşmaya izin verildiğine karar verecek kişi Parag Agrawal"

6f9fe6dad1dd09d782cd4e8196a92ac3c835f9af

“İşte Twitter'ın yeni CEO'su. Burada işler daha da kötüye gidecek, @jack gitmiş.”

4b29fd0e7a73f1743b82afe9d03d272f2ff13c93"Yani Twitter'ın yeni CEO'su bir ırkçı. Niye şaşırmadım?"

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş