DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD ilk defa denizaşırı bir ülkeye Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdı
Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Ukrayna'da işler tersine döndü! Putin'in planı tutmadı
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle dizel tedariki tehdit altında
Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü
LGS başvuruları bugün başladı
Farah Zeynep Abdullah’tan tepki
Polonya geçmiş defterleri açtı! ''2010'daki uçak kazasından Rusya sorumlu''
Devlet Bahçeli’den Alparslan Türkeş mesajı
Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisi Arif karakteri | Hakim dizisi başrol Arif (Erdal Beşikçioğlu)
Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması
Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması

Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması

Twitter kurucusu Jack Dorsey, internetin durumu için kısmen kendini suçladığını belirterek, 'Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi. Kısmen suçlu olduğumun farkındayım ve bundan pişmanım.' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-04 11:30:19
Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması

Twitter kurucusu Jack Dorsey, internetin durumunu kendisini suçladı. Dorsey, "Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi. Kısmen suçlu olduğumun farkındayım ve bundan pişmanım." ifadelerini kullandı.

Dorsey, internetin ilk günlerine kadar uzanan bazı çevrimiçi iletişim sistemlerine atıfta bulunarak, bir tweet'inde "usenet, irc, web... Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi." şeklinde yazdı.

ekran-alintisi.png
Affirm CEO'su ve kurucu ortağı Max Levchin, Jack Dorsey'in tweetine yanıt verirken “İnternet, bir izleyici kazanmak ve para kazanmak için gerekli olduğu için sanat evinden gişe rekorları kıran bir filme dönüştü". dedi.

Jack Dorsey, "Belki önce protokole daha fazla vurgu, sonra arayüz yardımcı olabilirdi. Para kazanma konusunda daha az teknoloji seçeneği olduğu konusunda hemfikirim. Bu, reklamcılığın baskın olmasına yol açtı" diye devam etti.

2006'da Twitter'ın kurucularından olan ve Kasım'da İstifa etmeden önce CEO olarak görev yapan Jack Dorsey, daha önce internetin ademi merkezileştirilmesini desteklemişti.

Jack Dorsey 2019'da, Twitter'ın temel teknolojisi BlueSky'de "sosyal medya için açık ve merkezi olmayan bir standart" olacağını söyleyerek değişiklikleri duyurmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş