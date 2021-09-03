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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter’in Bitcoin özelliğinden yeni görüntüler sızdı

Twitter’in Bitcoin özelliğinden yeni görüntüler sızdı

Twitter’ın yakın zamanda devreye alacağı ortaya çıkan Bitcoin ile bahşiş özelliği ile ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan son görsellere göre kullanıcılar, ödeme almak için Twitter profillerine Bitcoin ve Ethereum adreslerini ekleyebilecekler.

3 Saat Önce
2021-09-03 07:23:01
Twitter’in Bitcoin özelliğinden yeni görüntüler sızdı

Twitter'ın yakın zamanda devreye alacağı ortaya çıkan Bitcoin ile bahşiş özelliği ile ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı.

Paylaşılan son görsellere göre kullanıcılar, ödeme almak için Twitter profillerine Bitcoin ve Ethereum adreslerini ekleyebilecekler.

Ekran görüntüleri, profilin sağ üst bölümünde yer alan bir bahşiş butonuna tıklanıldığında hem Bitcoin hem de Ethereum adreslerinin kolay bir şekilde kopyalanabileceğini, kullanıcıların Patron veya PayPal gibi diğer ödeme yöntemleriyle de para gönderebileceğini gösteriyor.

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Twitter CEO'su Jack Dorsey, Haziran ayından bu yana Twitter ile Bitcoin entegrasyonu konusunda birçok açıklama yapmıştı.

Dorsey, “Bitcoin, Twitter'ın büyük bir parçası olacak” demişti. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa kurmayı planladıklarını açıklamıştı. Dorsey, hayatının sonuna kadar Bitcoin'i herkesin erişilebileceği bir noktaya ulaştırmak için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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