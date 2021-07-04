Twitter hesap silme ve hesap dondurma işlemi

Twitter milyonlarca insan tarafından kullanılan bir sosyal medya mecrası olmasına rağmen, birçok insan da hesabını belli sebeplerden ötürü dondurmak veyahut tamamen kapatmak isteyebiliyor. Peki Twitter hesabı nasıl dondurulur? Twitter silme işlemi nasıl yapılır?

Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Twitter, aktif olarak 199 milyon kullanıcıya sahip. Özellikle pandemi ile birlikte kullanıcı sayısındaki ciddi artış, Twitter sosyal paylaşım sitesini daha da büyüttü. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı Twitter kullanmayı bırakmak isteyen veyahut eski hesabını kapatıp yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar da olabiliyor. Bu sebeple bu kullanıcılar hesaplarlarını dondurmak veya tamamen silmek istiyor. İşte tüm detayları ile Twitter hesabınızı belli bir süreliğine dondurmanın veya tamamen silmenin yolu…

Sosyal medya platformları, birçok insan tarafından haberleşmek, sosyalleşmek, fotoğraf ve video paylaşmak gibi amaçlarla kullanılıyor. Twitter da en çok kullanılan paylaşım sitelerinin başında geliyor. Özellikle gündeme dair paylaşımların yapıldığı bu mecrada, kullanıcalar dünya ile irtibat halinde oluyor. Bunun yanı sıra mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı, ortak yayın açma veyahut canlı yayınları izleme gibi birçok faaliyet Twitter üzerinden yapılabiliyor.

Her ne kadar işlevsel bir sosyal medya ağı da olsa, bazı insanlar Twitter kullanmayı bırakmak isteyebiliyorlar. Twitter'ın, bu kullanıcılar için sunduğu iki seçenek mevcut. Bu seçenekler var olan hesabın belli bir süreliğine dondurulması ya da tamamen silinmesi. Basit yöntemler kullanarak her iki işlemi de gerçekleştirmek mümkün. iOS ve Android işletim mekanizmasına sahip akıllı mobil cihazlarınızda yüklü bulunan Twitter uygulaması ya da mobil tarayıcıdan açtığınız Twitter uygulaması veyahutta bilgisiyar üzerinden Twitter internet sitesine girerek silme veya dondurma işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Twitter hesap dondurma ve Twitter işlemi nasıl yapılır?

Twitter, uygulama üzerinden doğrudan hesap silme gibi bir işlem yapmamaktadır. Hesap silme işlemi ancak 30 günlük bir dondurma sürecinden sonra gerçekleşmektedir. Dondurulan hesaba 30 gün boyunca giriş yapılmadığı taktirde, hesap otomatik olarak silinir. Twitter hesabının silinmesiyle birlikte takipçiler, takip edilenler, paylaşımlar ve görseller de dahil olmak üzere tüm veriler silinmektedir. Bu noktada Twitter, kullanıcılarına hesaplarını silmeden önce tüm verilen indirilmesi olanağını sağlar. Bunun için Twitter uygulamasından Ayarlar bölümüne gidip Twitter verileri kısmından yaptığımız paylaşımları rahatlıkla indirebiliriz. Eğer dondurma işlemi yapılacaksa, bu işlem süresince verilerin silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Silme işlemi nasıl yapılır?

Masaüstü Twitter uygulaması için;

Öncelikle masaüstü tarayıcıdan Twitter sitesine gidilir.

Daha sonra hesap kullanıcı adımız veya e-postamız ile şifremizi girerek hesabımıza giriş yaparız.

Ana sayfanın sol tarafından bulunan menüden Daha Fazla kısmına tıklayarak, orada çıkan seçeneklerden Ayarlar ve Gizlilik sekmesini seçeriz.

Ayarlar ve Gizlilik sekmesinde ilk sırada bulunan Hesap kısmına gireriz.

Hesap kısmının en altında yer alan Hesabını Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklarız.

Bu kısma tıkladıktan sonra önümüze hesabımızı dondurmamız ile alakalı belli bilgiler çıkar. Bunları okuduktan sonra en altta bulunan Devre dışı bırak kısmına tıklarız.

Önümüze çıkan ekrana hesabımıza ait şifreyi girmemizi gerekir. Şifremizi girdikten sonra, hesabımızı devre dışı bırakırız.

Mobil Twitter uygulaması için;

iOS veya Android sistemli mobil cihazımızdan Twitter uygulamasını açmamız gerekir.

Sol üst kısımda bulunan menü işaretinden Ayarlar ve Gizlilik bölümünü gireriz.

Bu kısımda Hesap'a seçeneğine tıklayarak hesap ayarlarını açarız.

Hesap ayarları kısmında en altta yer alan Hesabınızı devre dışı bırakın yazısına tıklarız.

Bu kısma tıkladıktan sonra önümüze hesabımızı dondurmamız ile alakalı belli bilgiler çıkar. Bunları okuduktan sonra en altta bulunan Devre dışı bırak kısmına tıklarız.

Önümüze çıkan ekrana hesabımıza ait şifreyi girmemizi gerekir. Şifremizi girdikten sonra, hesabımızı devre dışı bırakırız.

Bu adımlar sayesinde Twitter hesabınızı kolaylıkla dondurabilirsiniz. 30 gün boyunca hesabınıza giriş yapmadığınız taktirde hesap kendini otomatik olarak siler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.