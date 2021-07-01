Twitter güvenliğini arttrıyor: Güvenlik anahtarı ile üstün koruma!

Twitter güvenlik araçlarını arttrıyor. İki faktörlü yönteminden sonra şimdi ise güvenlik anahtarı ile kullanıcılarına üstün güvenli bir deneyim sağlamak amaçlanıyor. Peki Twitter'ın yeni güvenlik aracı nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformların olan Twitter, yeni bir güvenlik aracı yayınlayabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Mart ayında iki faktörlü güvenlik yönteminden sonra şimdi ise güvenlik anahtarı ile kullanıcılarının hesaplarını üstün bir şekilde korumayı amaçlıyor. Son yıllar güvenlik konusundan girşimleri olan Twitter birçok güvenlik güncelleştirmesini hayata geçirmişti.

Şirket 2017'de Google Authenticator ve Authy gibi kimlik doğrulama uygulamalarına destek ekleyen SMS'in ötesine geçti. 2019'da ise şirket, telefon numarasını vermeden iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeye izin verdi. Söz konusu değişiklik SIM değiştirme saldırıları göz önüne alındığında olumlu bir değişiklik olarak görülebiliyor.

Güvenlik anahtarı nasıl çalışacak?

Bir kullanıcı telefonuna 4 haneli bir şifre koyabiliyorsa yeni özellikle ile birlikte artık Twitter'a giriş yaparkende belirlediği şifre ile giriş yapabilecek. Bu sayede SMS ile hesap kurtarımının riski azaltılmış olacak. Çünkü cihaz yabancı birinin eline geçtiği zaman SMS ile kolay şifre sıfırlaması yapabilirken oluşturulmuş kodu tahmin edemeyeceğinden hesaba erişim sağlayamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.