Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter'ın Elon Musk'a dava açabileceği haberleri gündeme gelmişti. Bugün beklenen oldu ve Twitter, Elon Musk'a resmen davayı açtı.

Elon Musk'ın uzun bir süredir Twitter ile olan tartışmalarını bilmeyen kalmadı. Musk, platformu satın almak istemesinin ardından Twitter'a 44 milyar dolarlık bir teklif sunmuş ve teklif kabul edilmişti. Ancak bu teklfin kabul edilmesinin ardından Twitter yönetimi ve Elon Musk arasında gerilim başladı.

Bu gerilimin en büyük sebeplerinden biri de bildiğiniz üzere ‘bot hesaplar' konusuydu. Pek çok defa Musk'ın bu sebeple Twitter'ı almaktan vazgeçerek anlaşmayı feshedebileceği haberleri gündeme gelmişti. Sonunda geçtiğimiz gün beklenen oldu ve Musk anlaşmayı fesh etti. Bunun hemen ardından da bugün Twitter Elon Musk'a resmen dava açtı.

Elon Musk'ın söylemleri ‘bahane' olarak nitelendirildi

Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçmesi üzerine Twitter'ın dava açmaya hazırlandığı haberleri gündeme gelmişti. Bugün de Twitter, resmen davayı açtı. Ancak davanın içeriğinde yazan bazı bilgiler oldukça dikkat çekiciydi. Zira Musk'ın bot hesaplar konusunu ‘bahane' olarak kullandığı ve bunun hiçbir dayanağının olmadığı gibi bilgiler içeriyordu. Üstelik dava dilekçesinde yazılanlar sadece bununla da sınırlı kalmadı ve “Birleşme anlaşmasının ardından Musk'ın Twitter'ı ve anlaşmayı kötülediği” gibi söylemler de yer aldı.

Musk'tan ilk tweet

Elon Musk'ın Twitter'ın hisse fiyatlarının düşmesi gibi durumlara sebep olduğu da dilekçede yer alan bir başka konu oldu. Elon Musk satın almaktan vazgeçtiğini duyurmasının hemen ardından Twitter'la ilgili ilginç paylaşımlarda bulunmuş ve Twitter yönetimiyle sıklıkla tartışmaktan çekinmemişti. Elon Musk dava haberlerinin ardından twitter'dan “Ah ironi lol" mesajını paylaştı.

Kaynak: webtekno.com