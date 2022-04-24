Twitter'dan yeni karar: O reklamlar yasaklandı

Twitter yaptığı duyuruda, iklim değişikliğinin bilimsel mutabakatına aykırı olan yanıltıcı reklamları yasaklama kararı aldığını açıkladı.

CNN International'in haberine göre, Twitter tarafından yayımlanan bir blog yazısında, "İklim inkarcılığının Twitter'da para kazanmaması gerektiğine ve yanlış bilgi içeren reklamların uygulamada yer almaması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İklim değişikliğinin etkilerini inkar edenler, Twitter ve Facebook gibi siteleri hedef alarak bu platformların yüzlerce ve binlerce kullanıcısına asılsız iddialarla ulaşmayı başarmıştı.

Açıklanan değişiklikte, Twitter'ın iklim değişikliği ile ilgili yanlış bilgiler yayınlayan kullanıcıların hesaplarını yasaklayıp yasaklayacağına veya sileceğine dair bir bilgi yer almadı.

Teknoloji devi, platformda yer alan iklim hakkındaki konuşmalara daha "güvenilir, yetkili bağlam" eklemek için çalıştığını söyledi. .