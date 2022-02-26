DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Twitter'dan Rusya ve Ukrayna'da 'reklam' kararı
“Rus ordusu rastgele saldırıyor…”
Ukrayna: Bir Rus helikopteri ve bir savaş uçağı vuruldu
Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli
Survivor 2022 Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 5 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir?
Rusya’dan Anonymous saldırısına ilişkin açıklama
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu
Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?
Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?
BM oylamasında Rusya’dan veto!
Zelenskiy: Bu gece zor geçecek
Rus savaş uçağı düşürüldü! Zelenskiy'den kritik açıklama
İsveç'ten Rusya'nın NATO tehdidine cevap
ABD: Kiev düşebilir
ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter'dan Rusya ve Ukrayna'da 'reklam' kararı

Twitter'dan Rusya ve Ukrayna'da 'reklam' kararı

Sosyal medya sitesi Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklam içeriklerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2022-02-26 03:40:01
Twitter'dan Rusya ve Ukrayna'da 'reklam' kararı

Twitter tarafından yapılan açıklamada "Kritik kamu güvenliği bilgilerinin öne çıkarıldığından ve reklamların bu bilgilerden olumsuz etkilenmediğinden emin olmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz." denildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu da sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması ge .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş