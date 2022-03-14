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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter'dan çok konuşulacak yeni özellik

Twitter'dan çok konuşulacak yeni özellik

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik daha açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Yakında paylaşımlara hediye verme özelliği geleceğini ortaya koyuyor. Ancak özelliğin nasıl kullanılacağı şimdilik net değil...

2 Saat Önce
2022-03-14 15:39:57
Twitter'dan çok konuşulacak yeni özellik

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı yeni özellikleri açığa çıkaran Jane Manchun Wong ile Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan yeni özellik, Twitter fenomenlerine yeni bir gelir kapısı oluşturacak gibi görünüyor.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, şu an için genel anlamda anlaşılamadı.

Ancak bu özellik tam anlamıyla kullanılabilir olduğunda, kullanıcıların paylaşımlarına hediye vermek mümkün olacak. Bu hediyenin kripto para şeklinde mi olacağı yoksa uygulama içi sanal bir para birimi ile mi verileceği henüz net değil.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Twitter

Aslına bakacak olursak Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam anlamıyla bir sürpriz değil. Zira başta TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, uygulama içi hediye yöntemini kullanıyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu girişimlerin en yenisi olacak gibi görünüyor.

Twitter sözcüleri, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırabilmek için yeni yollar aradıklarını, bunun da onlardan bir tanesi olduğunu açıkladılar. Ancak bu özelliğin detaylarıyla ilgili hiçbir detay verilmedi.

Bu arada Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüsünde kullanıcı ismine eklenmiş bir mikrofon simgesinin yer aldığını görüyoruz. Bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Sektör kaynaklarına göre mikrofon, Super Follow özelliği ile ilgili olsa da bu konuda net bir şey yok.

Kaynak: webtekno.com .

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