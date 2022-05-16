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Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

Elon Musk'ın satın alımını askıya almasına neden olan gerçek - bot hesap sayısı, bağımsız bir araştırmayla kısmen ortaya kondu. Araştırma, gerçek sayının Twitter'ın açıkladığından 4 kat daha fazla olduğuna işaret etti.

2 Saat Önce
2022-05-16 13:40:06
Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

Nisan ayının sonunda Twitter'ı satın almak üzere 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir haber paylaşmıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Twitter'ın sahte/spam/bot hesapların %5'inden daha azını oluşturduğu açıklamasına güvenmediğini göstermişti.

Musk, Twitter bot/spam hesaplar hakkındaki hesaplamasını destekleyen detaylar sunana kadar satın alım işleminin askıya alındığını açıkladı. Sonrasında kendi ekibiyle Twitter'daki bot hesapların oranını tespit edeceğini paylaştı ve herkesi bu sürece davet etti. Elon Musk'ın davetinin ardından bugün, bu konuda büyük bir sonuç elde eden bir rapor paylaşıldı.

Elon Musk'ın 92 milyon takipçisinin 64 milyonu sahte olabilir

sahte

  • Soldan sağa Followerwonk veri seti, SparkToro sahte hesap aracı, Twitter'ın takipçi sayısı (aktif), Elon Musk'ın takipçi sayısı (aktif) ve Elon Musk'ın hem aktif hem inaktif takipçi sayısı ile yapılan çalışmalar.

SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bir çalışma, son 90 gün içinde aktif olan 44.058 adet herkese açık Twitter hesabını ele aldı ve bot hesap ile gerçek hesap arasındaki oranı ortaya koydu. Bilgisayar tarafından otomatik ve rastgele seçilen hesapların %19,42'si sahte/bot hesap çıktı.

SparkToro'nun rastgele seçilen 44 bin 58 hesaptan oluşan veri setinin yanı sıra Twitter'ın ve Elon Musk'ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter'ın her 100 takipçisinin 16'sı sahte olurken, Elon Musk'ın hesabını takip eden 26,8 milyon hesabın %23,42'sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Bu sayılar sadece son 90 günde aktif olan hesaplardan oluşurken, bu sınır kaldırılınca Elon Musk'ın takipçilerinin %70,23'ünün sahte olabileceği ortaya kondu.

Twitter, 2021'in son çeyreğine ilişkin paylaştığı raporunda Twitter'daki toplam bot/sahte hesapların sayısının, toplam Twitter kullanıcılarının %5'ini oluşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: webtekno.com .

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