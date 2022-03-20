Twitter, çok beklenen iki özelliği getiriyor

Twitter, Topluluklar özelliğini sunmadan önce en iyi haline getirmeye çalışıyor! Firma yakında özelliği herkes için açacak.

Twitter, geçtiğimiz sene sadece belirli bir kitleye hitap etmemize yardımcı olan Topluluklar özelliğini Web sürümü için test etmeye başladı. Topluluklar, özellikle hitap etmek istediğimiz grubu seçmemizi sağlıyor. Sosyal medya devi, şimdi de bu özelliği geliştirerek kullanıcı deneyimini daha iyi getirmeye çalışıyor.

Twitter'ın henüz test aşamasında olan Topluluklar özelliği, Facebook Gruplar ile benzerlik gösteriyor. Sosyal medya platformları arasında benzer fonksiyonların olması aralarında var olan rekabeti kızıştırıyor. Peki Topluluklar için gelen güncellemeler neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, Topluluklar için arama çubuğunu test ediyor

Twitter, Topluluklar özelliğini tam olarak kullanıma açmadan önce en iyi haline ulaştırmaya çalışıyor. Bu çalışmalardan biri de özelliğe arama çubuğu eklemek oldu. Arama çubuğu sayesinde, ilgi çeken gruplara katılıp sadece o konuyla ilgili tweet atılabilecek. Fakat gruplara katılmak sadece üyelerin daveti ya da istek-onay yoluyla olacak. Ek olarak her üye yalnızca beş kişiye katılma davetiye yollayabilecek.

İlk olarak dikkat çeken Topluluklar özelliği çok tartışıldı. Çünkü, bazı kullanıcılar fikirlerin yalnızca bir grupla paylaşılmasından ise klasik olarak paylaşılmasının daha çok kişiye ulaşacağını savundu. Twitter Başkan Yardımcısı Jay Sullivan ise Topluluklar özelliği için şu açıklamaları yaptı: “İnsanlardan duyduğum şeylerden biri, ‘Hey, çok şey okudum. Tweet atmak konusunda rahat değilim ya da ne zaman ve neden tweet atmam gerektiğini bilmiyorum. Daha küçük bir insan topluluğuna tweet atıyor olsaydım daha iyi hissederdim .” Twitter Facets özelliği Sosyal medya platformu, ek olarak Twitter Facets olarak adlandırdığı bir projeyi de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Twitter Facets projesi, kişilerin farklı kullanıcı adlarıyla tweet atmasını sağlayacak. Ayrıca takipçilerinin, hangi kullanıcı hesabını takip etmesini seçmesine izin verecek. Bu sayede kullanıcıların her takipçisi her tweeti görmeyecek. Twitter Facets Kaynak: shiftdelete.net

.