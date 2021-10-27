Twitter’a tüm kullanıcıları memnun edecek bir özellik geliyor

Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. iOS uygulamasında keşfedilen bu özellik, mobil uygulamanın gezinme çubuğunun özelleştirilmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde gezinti çubuğunu 2 ila 6 farklı ögeden oluşturabilecekler.

Özellikle de sosyal medya platformlarına gelecek yenilikleri tersine mühendislik işlemleriyle açığa çıkarmayı başaran Alessandro Paluzzi, dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Açığa çıkarılan özellik, Twitter'ın arayüzünde bazı değişiklikler olacağını ve bu değişikliklerin bizzat tüketiciler tarafından yönetilebileceğini ortaya koyuyor.

Twitter kullanıcıları bilirler; platformun mobil uygulamasının alt bölümünde bir gezinme çubuğu vardır. Bu bölüm, akış sayfasının yanı sıra keşfet, bildirim ve mesajlara doğrudan ulaşmayı sağlar. İşte açığa çıkan yeni bilgiler, bu çubuğun özelleştirilebileceğini ortaya koyuyor. Paluzzi'ye göre kullanıcılar, yapılacak düzenlemelerle çubuktaki ögelerin sayısını artırıp azaltabilecek, bu çubuktaki menüleri diledikleri gibi ayarlayabilecekler.

Twitter'ın mobil uygulamalarına eklenecek bir seçenek, gezinme çubuğunun özelleştirilmesini sağlayacak. Bu bölüme giren kullanıcı, Twitter'ın Para Kazanma, Listeler, Topluluklar ve Space gibi özellikleri kendine göre özelleştirecek. Edinilen bilgilere göre Twitter'ın özelleştirilebilir gezinme çubuğu, 2 ila 6 aralığında seçeneğe ev sahipliği yapabilecek. Kullanıcılar, ana sayfaya ulaşılmasını sağlayan butona ise hiçbir şekilde dokunamayacaklar.

Twitter, Alessandro Paluzzi'nin açığa çıkardığı özellik ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özellik, şu an için yalnızca iOS ekosisteminde tespit edildi. Yani özelleştirilebilir gezinme çubuğunun Android ekosistemine gelip gelmeyeceği de belli değil. Platformun yapacağı açıklama, yeni özelliğin geleceğine ilişkin detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlayacak.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.