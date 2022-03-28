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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter'a erişim problemi yaşanıyor

Twitter'a erişim problemi yaşanıyor

Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'deki birçok kullanıcı, öğleden sonra Twitter'a girmek istediklerinde anasayfa ekranında kalıyor ve işlem yapamıyor. Sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken; problemin global olup olmadığı ise bilinmiyor.

32 Dakika Önce
2022-03-28 15:39:22
Twitter'a erişim problemi yaşanıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye'de birçok kullanıcı, masaüstünden veya cep telefonlarından siteye giriş yapamadıklarını ve anasayfada takılı kaldıklarını belirtiyor.

Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hata bildirimiyle karşılaşıyor.

153654565-tw

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Yurttaşlar, 'Twitter çöktü mü?' sorusunu sorsa da; konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İstanbul ve Ankara'da erişim problemi yoğun olarak görülüyor. Twitter erişim sorunu Kocaeli, Malatya ve Hatay'da da yaşanıyor. Problemin global olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Öte yandan siteye erişebilen kullanıcılar nedeniyle sorunun bölgesel olabileceği yorumları da yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise sitenin açıldığını ancak zaman akışının yüklenmediğini belirtti.

Canlı arıza haritası şu şekilde:

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