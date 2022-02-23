Tuşlu telefonlarla başlayan mobil iletişim 5G ile akıllı bağlantıya yelken açacak

Türkiye'de 1994'te gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin ardından tuşlu telefonlarla başlayan mobil iletişim, Türkiye'de ve dünyada dönüşümünü hızlandırdı.

23 Şubat 1994'te, dönemin Başbakanı olan Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ile başlayan cep telefonu iletişimi, 3G, 4,5G yolculuğundan sonra yakın bir zamanda kullanılmaya başlanması planlanan 5G teknolojisi ile akıllı bağlantıya geçecek, beraberinde getireceği yeni teknolojiler ve yüksek hızda veri transferi ile yeni hizmet ve servisleri mümkün kılacak.

Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinin yöneticileri, söz konusu süreçte yaşanan değişim ve dönüşüm hakkında bilgi verdi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 1990'larda kişilerin hayatına giren mobilite kavramının, telekomünikasyon sektöründe yeni bir çığır açtığını, mobil teknolojiler sayesinde ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sınırlarını ortadan kaldıran cep telefonu teknolojisiyle dünyanın ilk kez 1991 yılında tanıştığını anımsattı.

Türk Telekom olarak, 1994'te en önemli kilometre taşı olan ilk mobil altyapıyı kurduklarını anımsatan Önal, devamında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Cep telefonlarının hayata girmesi ile yaşanan değişim ve dönüşüme işaret eden Önal, şunları kaydetti:

"Mobil cihazların internet erişimine kavuşması, iş hayatından, ticaretin akışına ve günlük yaşantımıza kadar neredeyse tüm alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Böylece cep telefonu haberleşme aracı kimliğinin yanı sıra günlük tüm iletişim ihtiyacımızı karşılayan birer vazgeçilmeze dönüştüler. Bugün, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ofislerimizden uzakta veya yolda herhangi bir zamanda çalışabiliyor, her zaman erişim olanağına sahip olabiliyoruz. Dijital servislerin ve teknoloji girişimlerinin hızla büyümeyi sürdürdüğü ve 5G'ye geçişin konuşulduğu bir dönemdeyiz. 5G, akıllı bağlantı çağının temel direği olacak.

5G ve beraberindeki yeni teknolojiler, yüksek hızda veri transferini daha az gecikme ve düşük enerji tüketimi ile sağlayacak, çok sayıda akıllı cihazın birbiriyle haberleştiği bir dünyada, bugüne göre milyonlarca kat daha büyük verinin üretilmesini ve işlenmesini mümkün kılacak. Tüm bu teknolojik dönüşüm süreci üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah seviyesini artırarak sosyoekonomik düzeyi güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. 5G ile çok çeşitli yeni servisler gelişecek."

"5G'nin yol haritasının çizilmesinde küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz"

Yeni nesil teknolojilerin bir tarafında fiber ağ bulunduğuna dikkati çeken Önal, yaygın fiber ağının 5G'ye geçişte etkin bir avantaj olacağını, bu çerçevede kendilerinin de 5G'ye en hazır operatör olduklarını dile getirdi.

Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğunu milli bir vazife olarak görüyoruz. 5G saha testlerine devam ederken, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte uluslararası konsorsiyumlarda 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. 5G'nin sağlayacağı hız ve esneklik, kendini en çok sanayi ve üretimde gösterecek." ifadelerini kullandı. .