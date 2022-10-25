TUSAŞ, SAHA Expo'da Hürjet ve Atak 2'yi ziyaretçilerle buluşturacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Hürjet ve Atak-2'yi yarın İstanbul'da kapılarını açacak SAHA Expo Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-28 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerini alacak.

Dünyada bir ilke imza atılacak fuarda, 1 Kasım 2022-15 Şubat 2023 döneminde Metaverse ortamında TUSAŞ'ın geliştirdiği milli platformlar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl birçok uluslararası fuarda ürünlerini sergileyen TUSAŞ, 57 ülkeden 1000'den fazla firmanın katılımı beklenen SAHA Expo'da, 2023'te gökyüzüyle buluşacak Hürjet ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri platformlarının "mock-up"larını ziyaretçilerle buluşturacak.

Uzay alanında uydular da sergilenecek

Hava platformlarının modellerinin tümünün yer alacağı standında ayrıca bir uzay alanına yer verecek olan TUSAŞ, Yeni Nesil Elektrikli Haberleşme Uydusu (Small GEO), Türksat 6A ve GÖKTÜRK Y modelleri de sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "SAHA Expo her geçen yıl bu alanda gerçekleşen organizasyonlar arasında uluslararası bilinirliği artan bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuar kapsamında standımızı ziyaret edecek çok sayıda heyetle görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.