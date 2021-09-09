DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gani, halkından özür diledi
Milli Atlet Derya Ateşli
Altında yön bugün belli olacak
Rusya'nın Kuzey Akım 2 zaferi
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini) | 15 bin öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi atanacak?
Müteahhitlerden boykot kararı: Tüm Türkiye'deki inşaatlar durduruldu
Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı
Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı
15 bin öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı geçerli mi? 15 bin öğretmen ataması ek atama mı?
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı
Sudan ile Etiyopya arasında yeni kriz
15 bin öğretmen atması kontenjan ve branş dağılımı | Hangi branştan kaç kişi atanacak?
Barlas: Standardı yükseltirken, hayatı da ucuzlatalım
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı
Nagehan Alçı: Türkiye toplumu hızla sekülerleşiyor

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı

Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı

Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı. Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

1 Saat Önce
2021-09-09 09:21:44
Türksat 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşması imzalandı

Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı. Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla Inmarsat GX servisleri Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Söz konusu anlaşma Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de imzalandı.

İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok şahitlik etti.

Selman Demirel, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın küresel anlamda iyi bir işbirliği olacağını söyledi. Demirel, Türksat AŞ'nin anlaşmayla Inmarsat ile ortak küresel kapasite yaratma fırsatı bulacağını dile getirdi.

Dr. Mark Dickinson da şirketin Türksat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ'nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz." dedi.

Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere sunulabilirken ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümüyle Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye'de bir altyapıyla sağlanabiliyor olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş