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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türkiye'yi Mikrobilite Sektörü ile Tanıştırdı

Türkiye'yi Mikrobilite Sektörü ile Tanıştırdı

1991 Kocaeli doğumlu olan Oğuz Alper Öktem, Deutsche Bank Londra ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalarda bulunarak kariyerine başladı. Ardından İstanbul’a dönen Öktem, BluTV şirketinde Chief Operating Officer olarak görev aldı. Bu süreçte aynı zamanda Kolektif House yatırımcılarından biriydi. 2018 yılında kurduğu Martı şirketi, bugün 21 ilde faaliyet gösteriyor.

8 Dakika Önce
2021-12-22 09:36:03
Türkiye'yi Mikrobilite Sektörü ile Tanıştırdı

Yakın gelecekte çok daha fazla ilde hizmet vererek, erişim ağını genişleteceklerini belirten Öktem, ayrıca scooter dışında farklı araçlarla da Martı'nın şemsiyesini büyütecek.

Ekonomi ve girişim konusunda bilgi ve tecrübesini, trafik sorunu ve çevreci çözümlere odaklanarak ülke yararına kullanmayı amaçlayan Öktem, yenilikçi yaklaşımların mevcut sorunları aşmak için gerektiğine inanan bir lider olarak öne çıkıyor.

Martı ile 2018 yılında ülkemizi mikromobilite ile tanıştırmasının ardından, özellikle büyük şehirlerde duraklar arası, ev durak arası, durak iş yeri arası gibi mesafeler alternatif bir ulaşım çözümü getiren Öktem, hayatın içinden bir soruna çare bulmayı amaçlıyor. Araç trafiğinin yarattığı karbon salınımı, tüm dünyada tartışılan bir sorun. Elektrikli araçların yaygınlaşması ise kısa vadede gerçekçi değil. Bu noktada elektrikli araçlarla, kolay ve kiralama usulü ulaşım seçeneği büyük fayda sağlıyor. Bugün scooter ve motorlarla hizmet veren Martı, trafikten kaçmak ya da yürümek için uzun olan mesafeleri kat etmek için Türkiye'ye ihtiyaç duyulan bir çözümü getirirken, trafik stresinden de kurtulmayı sağlıyor. Öktem'in vizyonu, ülkemiz için daha fazla noktada, daha fazla araçla bu hizmeti sunabilmek.

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Geçtiğimiz günlerde “Çevre Dostu Şehirler” panelinde konuşmacı olarak yer alan Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, önemli noktalara değinerek şehir içi ulaşımın geleceği ile ilgili planlarını paylaştı.

Mikromobilite sektörünü Türkiye'ye taşıyan ilk şirketi kuran kişi olarak, bu vizyonun temellerine değinen Öktem, trafik sorunu, orta mesafe uzaklıklara ulaşım ve şehir hayatının temposu içerisinde, alternatif ulaşım metodlarının kaçınılmaz olduğuna değindi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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