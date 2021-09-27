Türkiye'nin yazılım potansiyeli

Gelecek yıllarda 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşması hedeflenen Türk yazılım sektörünün her yıl yüzde 25 oranında büyüyecek bir potansiyeli olduğu öngörülüyor

Yazılım sektörü, diğer sektörlere kıyasla en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak dikkati çekiyor. ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan araştırma sonucuna göre sadece yazılım mühendisleri kategorisinde bile 1 milyona yakın istihdam bulunuyor. Son yıllarda yazılımda atağa geçen Türkiye, ayrıca sahip olduğu genç nüfusla yüksek bir potansiyele sahip.

3,5 trilyon dolarlık sektör

Dünyada ve Türkiye'deki yazılım sektörü hakkında bilgi veren ARGE 24 CEO'su Harun Taşdelen “4. Sanayi Devrimi sonrası nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, yapay zekâ ve blok zincir teknolojileri açısından kritik önem taşıyan geniş bant teknolojileri tüm dünyada yerli imkanlarla oluşturuluyor. Bunun yanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren 17 binden fazla işletme bulunuyor. Ülkemizde bulunan yazılım üreticileri ise yurt içi ve yurt dışında 900 bin işletmeye hizmet sağlıyor” dedi.Taşdelen'in verdiği bilgilere göre bilişim sektörünün büyüklüğü dünyada 5 trilyon dolara ulaşmış durumda ve yazılım sektörü 3,5 trilyon dolarda seyrediyor. Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının ise 152 milyar TL büyüklüğüne sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 20 civarında bir büyüme göstermiş olan yazılım sektörünün yanı sıra bilgisayar teknolojileri sektöründe de bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yazılım alanında meydana geldi.

Yazılım planlamalı ihracat

Ülkemizin bilgi teknolojileri pazarının donanım ağırlıklı bir yapıda olduğunu söyleyen uzmanlar, dünya genelinde donanımın tüm bilgi teknolojileri harcamasından yüzde 39 pay aldığını, bu oranın Türkiye'de yaklaşık yüzde 70 seviyesinde olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi teknolojileri pazarının yalnızca yüzde 30'unun yazılım ve hizmetlerden meydana gelirken donanım ağırlıklı bu yapının önümüzdeki yıllarda yazılım alanında daha fazla büyüyerek değişmesi gerektiğini vurgulanıyor.

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) kayıtlarına göre, Türk yazılım şirketleri, sağlık, CRM ve kurumsal kaynak planlaması (ERP), savunma ve mobil çözümler gibi alanlarda ihracat yapıyorlar. Bunun yanında ülkemizde elektrik ve elektronik, finans, lojistik, turizm, inşaat, kamu, savunma, sağlık, üretim ve otomasyon, telekom, enerji, tekstil, eğitim ve medya alanlarında da çeşitli yazılımlar geliştiriliyor.

Sektörde 160 milyar dolarlık beklenti

Yazılım sektörünün, ekonominin tüm kollarını etkilediğine ve yazılımın üretim aşamasında da en çok akıl ve yaratıcı güce ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Harun Taşdelen “Nüfusumuzun önemli bir bölümünün 25 yaşın altında olduğunu göz önüne aldığımızda yüksek bir iç potansiyele sahip olduğumuzu ifade edebiliriz. Bunun yanında ülkemizin jeopolitik konumu ve Gümrük Birliği üyeliği sayesinde Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarlarında ticari ilişkilere sahip olması da dış pazarlar açısından avantaj sağlıyor. Gelecek yıllarda 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşması hedeflenen Türk yazılım sektörünün her yıl yüzde 25 oranında büyüyecek bir potansiyeli olduğu öngörülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fırsat penceresi aralıyor

Bu anlamda gençlerin hem günümüz hem de geleceğin önemli bir iş kolu olan yazılım sektöründe yer almaları hem bireysel hem de toplumsal anlamda ileri seviyeye gelebilmemiz açısından büyük önem taşıdığını aktaran Taşdelen şunları söyledi: “Yazılım sektörünün tüm yönleriyle gelişmekte olan ülkelere bir fırsat penceresi sunduğunu belirten uzmanlar, bu sektörün genç nüfusun işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacağını, AR-GE faaliyetlerinin kapasitesini, kalitesini ve niteliğini yükselteceğini, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde ve ekonomisinde en önemli gücü olacağını ifade ediyorlar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.