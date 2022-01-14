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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı

Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-01-14 07:44:22
Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı duyuruldu.

Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

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Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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