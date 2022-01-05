Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya gönderiliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen Grizu-263A cep uydusu, gelecek hafta uzaya gönderilecek.

Türkiye'de üretilen ilk cep uydusu (pocketqube) olan Grizu-263A (grizuSAT), gelecek hafta SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek.

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve Grizu-263 Uzay Takımı tarafından 2 yıllık süreçte geliştirilen cep uydusu, küçük boyutları ile dikkat çekiyor. Kompakt tasarıma sahip olan uydunun tüm parçaları Grizu-263 ekibi tarafından üretildi.

Grizu-263A cep uydusu, 13 Ocak'ta fırlatılacak

250 gram ağırlığa ve 5cm x 5cm x 5cm boyutlara sahip olan küp uydunun üretimi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Proje, 2018 ve 2019 yıllarında CanSat Competition'da 2 kez Dünya ikincisi olan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından başlatıldı.

CanSat Competition etkinliği düzenli olarak NASA, Lockheed Martin, Kratos Space, Praxis Inc ve Siemens gibi kurumların desteği ile gerçekleştiriliyor.

Fırlatılacak uydunun 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor. Grizu-263A cep uydusunun 13 Ocak 2022 TSİ 18:25'de ABD'de yer alan Cape Canaveral (SLC-40) Uzay Üssü'nden fırlatılacağı detaylar arasında yer alıyor.

Ekip, proje kapsamında alçak dünya yörüngesinde (LEO) amatör frekansta çalışan uyduları dinleme kabiliyeti kazanacak. Cep uydusunun uzaya gönderilmesi için Alba Orbital adlı firma aracılığıyla SpaceX ile anlaşma sağlandı.

Grizu-263A cep uydusunda yerleşik bilgisayar (OBC), elektrik-güç (EPS), haberleşme (COMM) ve pasif manyetik stabilizasyon (PMAC) alt sistemleri olmak üzere 4 alt sistem mevcut.

Ekip, üretilen cep uydusunun pasif manyetik stabilizasyon sistemi başta olmak üzere tüm alt sistemlerini uzayda test edecek.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.