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Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak

Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen hava savunma ve füze sistemlerinin üretileceği test ve entegrasyon merkezi göreve hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2022-04-24 18:09:26
Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türkiye'ye savunma sanayisi projelerinde kullanılmak üzere yeni altyapılar kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bunlardan Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi (HSTEM), ASELSAN Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) arazisinde kuruluyor.

Tesiste, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine yönelik çeşitli gelişmiş altyapılar yer alacak. Kurulum çalışmalarında önemli mesafe alınan tesis, son hazırlıkların tamamlanmasıyla yakın zamanda faaliyete geçecek.

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HSTEM bünyesindeki Sistem Üretim ve Entegrasyon Binası, yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve burada hava ve füze savunma projelerinin seri üretim ihtiyaçları karşılanacak.

Test Kontrol Merkezi, tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Kapalı Atış Poligonu'ndan, geliştirilmekte olan silah ve mühimmat sistemlerinin atışlı test ve doğrulama faaliyetlerinde yararlanılacak. Yaklaşık 200 metre atış mesafesini destekleyen poligonda, 35-40 milimetre kalibreye kadar silahlarla atış yapılabilecek.

Sistem Test, Ayar Kalibrasyon Altyapısı ve Test Kulesi, sistemler üzerindeki radar ve elektro-optik algılayıcıların fonksiyonel testleri, görüş/algılama hatlarının (nişan hattı) hassas olarak kendi içinde ve sonrasında nişan hattı ile atış hattının (namlu hattı) hassas olarak çakıştırılmasına yönelik ayar ve kalibrasyon faaliyetlerinde kullanılacak.

Tesiste ayrıca sistemlerin dinamik koşullar altında performanslarının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için askeri standartlarla tanımlanan özel test parkurları yer alacak.

Hava savunma sistemleri ilk sınavı ROBOSİM'de verecek

Hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryolar altındaki testleri, doğrulamaları ve ekinlik gösterimi ise "ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı"nda gerçekleştirilecek.

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ROBOSİM, hava ve füze savunma sistemlerin gerçek hayatta karşılaşabileceği hedeflerin yanca ve yükseliş açısal hareketlerini de içerecek şekilde açık alanda benzetimi amaçlı kullanılacak. Bu altyapıda kablo-robot teknolojisi kullanılarak içine elektro-optik ve radar hedef simülatörleri yerleştirilen kabinlere yanca ve yükseliş ekseninde hareket yeteneği kazandırılacak. Bu sayede tekli/çoklu hedefler içeren zorlayıcı angajman senaryolarının açık alanda benzetimi mümkün olacak.

ROBOSİM altyapısıyla sistemlerin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.

Bu altyapının dünyada bir örneği bulunmuyor. Çok zorlayıcı teknik özellikler (hassas pozisyonlama doğruluğu, hız, ivme ve benzeri) gerektiren ROBOSİM, çok sayıda yazılım ve donanım bileşeni içeriyor ve tüm bileşenler milli olarak geliştiriliyor.

ROBOSİM'deki elektro-mekanik ve diğer tüm alt bileşenlerin üretim ve fabrika testleri başarıyla tamamlandı.

Sıra dışı ve özel çözümlerle hayata geçiyor

Elektro-mekanik yapıyla bütünleşik inşaat/kule/temel yapısı, özel olarak tasarlandı ve projelendirildi. Yaklaşık 75 metre yüksekliğindeki kulelerin tepe noktasında tüm operasyonel ve rüzgar yükleri altında sadece birkaç santim sapma değeri elde ediliyor. Sıra dışı inşaat ve kule yapısının projeye uygun şekilde sahada kurulumu, test ve doğrulaması tamamlandı.

ROBOSİM'de tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, çok sayıdaki alt sistemin senaryoya uygun olarak gerçek zamanlı uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir yazılım kullanılacak. ASELSAN bünyesine geliştirilen bu yazılımın Sistem Entegrasyon Laboratuvarı ortamında geliştirilmesi, test ve doğrulamaları başarıyla tamamlandı.

ROBOSİM için elektro-mekanik ve diğer donanım/yazılım bileşenlerinin saha kurulum, entegrasyon ve testlerinin en kısa zamanda tamamlanması ve kullanıma alınması planlanıyor. AA .

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