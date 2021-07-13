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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türkiye’nin en cool teknoloji marketi Teknosa oldu

Türkiye’nin en cool teknoloji marketi Teknosa oldu

Teknosa 2015 yılından beri yapılan ödül organizasyonunda gençlerin seçimiyle üst üste 6 kez aynı ödüle layık görülme başarısı gösterdi.

36 Dakika Önce
2021-07-13 14:14:27
Türkiye’nin en cool teknoloji marketi Teknosa oldu

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Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, teknoloji marketi kategorisinde bu sene de en cool marka seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa 2015 yılından beri yapılan ödül organizasyonunda gençlerin seçimiyle üst üste 6 kez aynı ödüle layık görülme başarısı gösterdi.

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması'nda gençlerin en havalı bulduğu markalar arasındaki yerini aldı.

Teknosa, 30'u aşkın kategoride Türkiye temsili bir örneklemle yapılan çalışmada, bu sene de teknoloji marketi kategorisinde gençlerin en cool bulduğu marka olmayı başardı.

Şirket teknoloji market kategorisinde üst üste 6 kez Cool Marka seçildiği Cool Markalar Araştırması'na 1 Mayıs - 5 Haziran 2021'de yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek, 1000 Roamler Türkiye kullanıcısı katıldı.

Katılımcılar, Roamler Türkiye uygulaması üzerinden her bir kategoride en cool buldukları markaları, herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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