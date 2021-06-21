Türkiye'nin Ay'a roket fırlatacağı tarih belli oldu: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay'a fırlatacakları roketin detayları hakkında bilgi verdi. Yıldırım 2023'ün son aylarında roketi harekete geçirmek istediklerini belirtti. Türkiye ne zaman Ay'a gidecek? Türkiye Ay'a ne zaman roket fırlatacak? İşte detaylar...

Rusya'da gerçekleştirilen Küresel Uzay Keşif Konferansı kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Uzay Programı ile ilgili detaylı bilgi verdi. TUA Başkanı Yıldırım'a göre Türkiye, Ay'a ilk roketini 2023 yılının son aylarında ateşleyecek. Planlanan fırlatmanın sadece bir test olduğunu belirten Yıldırım, gönderilecek olan roketin motorunun hibrit bir motor olacağını ve tamamen yerli imkanlar ile üretileceğini aktardı.

2028 veya 2029'da Ay'da olmak istiyoruz

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, 2028 ve 2029'da Ay'daki görevlerine başlamak istediklerini belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir astronot göndermek için girişimlerinin olduğunu söyleyen Yıldırım, görüşmelerin birkaç ay içinde tamamlanacağı aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.