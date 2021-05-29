Türkiye İHA'larla taşımacılığa hazırlanıyor

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) teslimat yapılmasına yönelik dünyada bir dizi arayış ve testler sürerken, Türkiye sivil faydalı yük taşıma faaliyetleri için altyapı oluşturuyor.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) teslimat yapılmasına yönelik dünyada bir dizi arayış ve testler sürerken, Türkiye sivil faydalı yük taşıma faaliyetleri için altyapı oluşturuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm dünyada hızla gelişen İHA'ların sivil amaçlı düzenleme, müsaadelendirme ve operasyonları için çağın teknolojilerinin etkin şekilde kullanıldığı yönetim modeli geliştiriyor.

Bu model içinde Türk sivil hava sahasının etkin, güvenli ve verimli bir şekilde kullanımı hedefleniyor. Model, halen sistemde tanımlı 50 bin 170 İHA'nın izinli hava koridorlarında SHGM tarafından ön tasarımı yapılan ve hava araçlarına takılabilecek modül vasıtasıyla tüm hareketlerin merkezi olarak takip edilebilmesini öngörüyor.

Bu sistemle uçuş izinleri onay mekanizmalarına ihtiyaç duyulmadan esnek fakat yüksek güvenlik seviyeli faaliyetler sağlanabilecek. Model içinde, İHA'lar için şehirlerarası ana uçuş koridorları, bunun yanında şehir içi uygun uçuş kanalları tanımlanarak bu hatlar üzerindeki hareketliliği sağlayacak yönetim yapılanması ve kurallar uygulanacak.

Talepler sıklaşmaya başladı

SHGM'ye son dönemde İHA ile kontrollü faydalı yük (hafif ilaç) taşıma konusunda sıkça talepler geliyor. Bu doğrultuda çalışmalar hızlandırıldı ve söz konusu model benimsendi.

Bu modeli hayata geçirme noktasında test amaçlı bir faaliyetin yapılması İstanbul Valiliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla değerlendirilip uygun görüldü. Bu çerçevede işlemin yapılacağı hava sahası için NOTAM yayımlandı. İlave olarak sigorta ve güvenlik noktasında tüm tedbirler alındı.

Öngörülen uçuşun uygun şartların sağlanması halinde Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 6 Haziran'a kadar Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında yapılması planlanıyor. Test kapsamında, İHA ile hafif ilaç taşınması hedefleniyor. Test uçuşuna ait sonuçlar SHGM tarafından model kapsamında olgunlaşma sürecinde kullanılacak. Bu faaliyetin, dünyada henüz tam anlamıyla çözüme ulaştırılamamış bir alanda Türkiye'de yapılacak çalışmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

İHA'lar halen sağlık alanında özellikle ulaşması zor bölgelerde kan ve aşıları taşımak için kullanılıyor. Bunun yanında dünyanın önde gelen teknoloji, kargo, e-ticaret ve gıda şirketlerinin gündeminde İHA ile teslimata ilişkin çözüm arayışları bulunuyor.

İsimleri daha çok savunma sanayisindeki farklı kullanımlarla duyulan İHA'lardan, tarımdan arama-kurtarmaya, orman yangınlarıyla mücadeleden trafik denetimine, hava tahmininden yayıncılığa kadar çok farklı alanlarda yararlanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.