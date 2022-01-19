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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türkiye’de en yüksek ve en düşük internet hızı sunan firmalar belli oldu

Türkiye’de en yüksek ve en düşük internet hızı sunan firmalar belli oldu

Speedtest, Türkiye'de en hızlı mobil internet ve sabit internet sağlayıcılarının hangileri olduğunu açıkladı. 2021'in 4. çeyreği için yayımlanan rapora göre TurkNet sabit internetin, Turkcell ise mobil internetin lideri oldu.

1 Saat Önce
2022-01-19 15:22:45
Türkiye’de en yüksek ve en düşük internet hızı sunan firmalar belli oldu

Speedtest, 2021'in 4. çeyreği için Türkiye'de en hızlı ve en yavaş interneti sunan sağlayıcıları açıkladı. Liste, hem mobil internet hem de sabit internet sağlayıcılarını kapsayacak şekilde paylaşıldı. Gelin, Türkiye'deki internet sağlayıcılarının sağladığı en güncel ortalama hızlarına bakalım.

Türkiye'de en hızlı mobil interneti Turkcell, sabit internetiyse TurkNet sundu

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Yayımlanan rapora göre Türkiye'de en hızlı mobil internet sağlayıcısı Turkcell oldu. Üç büyük operatör arasında bulunan Vodafone ise internet hızı ve gecikme süresi konusunda Turkcell'in ve Türk Telekom'un ciddi düzeyde gerisinde kaldı. Sabit internet sağlayıcılarında lider TurkNet olurken, Türk Telekom, müşterilerine en düşük hız sunan sağlayıcı oldu.

Ortalama internet hızının en yüksek olduğu şehirse İstanbul idi. İstanbul'u Ankara, Bursa, İzmir ve Adana takip etti. Türkiye'de mobil internete erişim sağlayan cihazlarda en hızlı indirme hızı sunan cihazlar ise Apple cihazları oldu. Apple, ortalama 59,20 Mbps hız sunarken bu değer, Apple'ı takip eden Samsung'ta 45,02 Mbps idi.

Türkiye'nin en hızlı mobil internet sağlayıcıları

  1. Turkcell – 71,49 puan
  2. Türk Telekom – 41,19 puan
  3. Vodafone – 23,79 puan

Mobil internette gecikme sıralaması:

  1. Türk Telekom – 27 milisaniye
  2. Turkcell – 30 milisaniye
  3. Vodafone – 49 milisaniye

Türkiye'nin en hızlı sabit / kablo internet sağlayıcıları

  1. TurkNet – 44,60 puan
  2. Türksat Kablo – 36,79 puan
  3. Turkcell – 34,51 puan
  4. Vodafone – 24,98 puan
  5. Türk Telekom – 19,66 puan

Sabit internette gecikme sıralaması:

  1. Türksat Kablo – 14 milisaniye
  2. TurkNet – 17 milisaniye
  3. Turkcell – 20 milisaniye
  4. Türk Telekom – 23 milisaniye
  5. Vodafone – 35 milisaniye
  • Listede görülen ‘puan', ‘Speed Score (Hız puanı)' yerine kullanıldı. Speedtest, bu puanlamayı indirme ve yükleme hızlarını değerlendirerek ortaya koyuyor. Puanın %90'ını indirme, %10'unu yükleme hızı oluşturuyor.

Türkiye, 31,43 Mbps ortalama mobil internet hızıyla dünyada 59. sırada, 26,87 Mbps ortalama sabit internet hızıyla da dünyada 105. sırada yer alıyor.

Kaynak: webtekno.com .

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