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Türkiye'de Apple Store'un yeni mağazasının yeri belli oldu

Türkiye'de sadece İstanbul'da sadece iki fiziksel ürün mağazası ile hizmet veren Apple'ın, yeni mağazasının nerede olacağı belli oldu . Apple Store'nin yeni mağazası hangi şehirde olacak? Apple Store İzmir'e mi açılacak? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
02.06.2021 14:48:42
Türkiye'de Apple Store'un yeni mağazasının yeri belli oldu

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, ülkemizdeki en çok tercih edilen markalar arasında geliyor. Gerek IOS işletim sistemi gerekse diğer uygulamalar ile olan optimizasyonu kullanıcıların Apple'ı tercih etme sebepleri arasında geliyor. Türkiye'de Apple'a bağlı Troy vasıtası ile birçok AVM'de hizmet gösteren Apple'ın, İstanbul'da sadece 2 adet fiziksel ürün mağazası bulunuyordu. Bu mağazalar kullanıcılara satış ve teknik servis hizmeti sunuyordu. Son yıllarda teknolojinin artık hayatımızın bir parçası olduğunu göz önüne aldığımızda teknoloji cihaz talebimiz de hızla arttı. Satın alınan her teknolojik cihaz bir süre sonra periyodik bakım ihtiyacı duyuyor yada bileşenlerinin yenilenmesi gerekiyor.  Apple tarafındaki teknolojik cihaz talepteki bu artış, İstanbul mağazalarının artık müşterilerine yetişemediğini fikrini akıllara getirdi. Tam da bu noktada müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına Apple, Türkiye'de mağaza sayısını arttımak için düğmeye bastı. 

Yeni Apple Store, Optimum AVM'nin giriş katında yer alacak

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İzmir Optimum Alışveriş Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Apple'ın fiziksel ürün mağazası Apple Store'un Türkiye'deki yeni adresi İzmir olacak. AVM, kat planında giriş katında Apple Store'un yer alacağını belirtirken, Apple'ın Türkiye ayağından resmi bir açıklama gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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