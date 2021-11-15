''Türkiye'de 20 yıl içinde iki milyona yakın elektrikli araç olacak''

İklim Değişikliği Konferansı'nın ardından benzin ve içten yanmalı motorlar hakkında değişikliğe hazırlanan Türkiye'de 2040'ta elektrikli araç sayısının 2.7 milyona ulaşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'deki İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için mutabakatın imzalaması üzerine benzin ve içten yanmalı motorlara yönelik değişikliklere hazırlanılıyor.

BİRÇOK ÜLKE ŞİMDİDEN İÇTEN YANMALI MOTORLARI YASAKLADI

Hükümetler, en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar bütün yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacağını söylemesine rağmen, birçok ülke şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladığını duyurdu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye, mutabakatı imzalayan ülkelerin arasında yer alarak 2040'a kadar benzinli ve dizel araç satışını sonlandıracak çok önemli bir adım attı.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, vatandaş ve sektör mensupları alınan bu kararı dönüm noktası olarak görüyor.

Bu karar kapsamında şimdiden bazı adımlar atılmaya başlansa bile şarj istasyonlarının sayısının arttırılması, elektrikli araçlar için parça üretimi ve benzin istasyonlarının dönüşü ilk sıralarda yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN 2040'DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISININ 2.7 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de şu ana 1500 adet şarj istasyonu bulunurken, 2040'ta elektrikli araç sayısının 2.7 milyona, şarj istasyonunun sayısı ise 100 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.