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Turkcell'den GNÇ Star Müzik Yarışması

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 15-25 yaş arasında olan gençler bireysel ya da gruplarıyla istedikleri müzik türünde katılabilecek.

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09.06.2021 19:38:23
Turkcell'den GNÇ Star Müzik Yarışması

Turkcell, genç müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği GNÇ Star Müzik Yarışması ile keşfedilmeyi bekleyen müzik tutkunu gençleri sahneye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ, 2020 yılında başlattığı GNÇ Müzik Yarışması'nın ikincini düzenliyor. Geleceğin müzisyenlerinin seçildiği yarışmaya 15-25 yaş arasında olan gençler bireysel ya da gruplarıyla istedikleri müzik türünde katılabiliyor.

7 Haziran-7 Temmuz arası sürecek başvurular için katılımcılar, belirlenen 250 adet şarkıdan birisini ya da söz ve müziği kendilerine ait şarkıları seslendirirken çekilen videolarını yükleyerek 23 Temmuz'a kadar sürecek oylama sürecine iştirak edebilecek. İnternet üzerinden yapılacak gençlerin gençleri oyladığı oylama sistemi ve jüri değerlendirmesi sonrasında 10 isim finale katılmaya hak kazanacak. Finalde performans sergileyen 10 yarışmacı arasından ilk üçe giren isimler jüri tarafından belirlenecek. 27 Temmuz'da Turkcell Vadi'de gerçekleşecek final gecesi ile birinci belli olacak. Yarışma, GNÇ üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Yarışmada birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 TL ödülün sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak gençlerin hayatlarına dokunmak için önemli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerinin altını çizdi. Ergenekon, 'Türkiye'nin Turkcell'i olarak sadece teknolojiye değil, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Eğitimden sanata, spordan girişimciliğe kadar her alanda onların yanında olmak ve potansiyellerini fark etmeleri için çalışıyoruz. 2020 yılında GNÇ uygulamamız öncülüğünde hayata geçirdiğimiz GNÇ Star Müzik Yarışması'nı müzik tutkunu genç arkadaşlarımızın büyük ilgisi ile tamamlamıştık. Bu yıl da eğlenceli müzik yarışmamız GNÇ Star ile müzik alanında yetenekli gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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