Turkcell Akademi salgında 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim verdi

Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda fark yaratan programları hayata geçiren Turkcell Akademi, salgın boyunca özel hazırladığı eğitimlerle çalışanların yanında oldu.

Turkcell Akademi, salgın döneminin başından bugüne kadar 70 bin kişiye 3 bine yakın farklı gelişim odağında 530 bin saat eğitim verdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda fark yaratan programları hayata geçiren Turkcell Akademi, salgın boyunca özel hazırladığı eğitimlerle çalışanların yanında oldu.

Bu süreçte evlerinden veya uzaktan çalışanlara yönelik olarak online eğitimlerini çeşitlendiren Turkcell Akademi; kişilere özel olarak eğitim programına podcast, oyunlaştırma ve yapay zekâ destekli çözümler de ekledi. Salgının yarattığı ‘şimdiki normal' olarak adlandırılan dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilenen eğitim programlarından salgının başından bugüne kadar toplamda 70 bin kişi, 530 bin saat eğitim alarak gelişimine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Turkcell Akademi'nin eğitim içerik ve yöntemlerini içinde bulunduğu şartlara göre sürekli güncellediğini belirterek, şunları aktardı:

'Yaşadığımız pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil dünyada tüm çalışanlar daha önce hiç deneyimlemedikleri farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte işlerini sorunsuz ve en iyi şekilde yapmaları, yarının değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Turkcell Akademi olarak pandemi dönemine uygun yeni yöntemler geliştirerek, eğitim stratejilerimizi baştan tasarladık. Bunu yaparken çalışanların esnek rol-inisiyatif kabiliyetleri ile yetkinliklerini en nitelikli şekilde geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim yöntemleri geliştirdik.

İçinde bulunduğumuz yeni dönemde mevcut uzaktan eğitim teknolojilerine ek olarak, gençlerin çoğunlukla tercih ettiği podcast ve çalışanların dijital eğitimler sırasında etkileşimini artıracak oyunlaştırma temelli yeni uygulamaları hızlıca devreye aldık. Ayrıca, Turkcell yapay zekâ ekibimizin desteğiyle çalışanların gelişim ihtiyaçlarına yönelik, daha kişiselleştirilebilir ve daha erişilebilir çözümler üretmek için çalışmalar da yürütüyoruz.'

Kaymakcı teknik olmayan rollerde çalışanların da günümüzde teknolojiye yön verebilmesi ve işlerini teknoloji ile harmanlaması gerektiğini vurgulayarak Akademi bünyesinde kişisel gelişim için verilen eğitimlerin yanı sıra temel-ileri proje yönetimi, temel-ileri çevik felsefe, SQL, Python gibi teknik gelişimleri destekleyecek eğitimlerin programlarını da çalıştığı bölüm ayırt etmeksiniz tüm çalışanlarının istifadesine sunduklarını belirtti.

Turkcell Akademi olarak pandeminin başladığı günden bugüne 3 bine yakın farklı gelişim odağından 70 bin kişiye toplamda 530 bin saat eğitim verdiklerine değinen Kaymakcı, 'Bu süreçte hem eğitim içeriklerimizin günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmasına hem de çalışanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamasına maksimum özen gösterdik. İnsan ve Gelecek kavramlarını değerlerimizin odağına alan bir şirket olarak; Turkcell Akademi'nin de bu odaklar çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da gelişerek ve çeşitlenerek yoluna devam etmesi için çalışmaya devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca Turkcell Akademi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

'Kişisel Eğitim Yolculuğu (KEY) programına toplamda 21 saate yakın, 42 seriden oluşan podcast yayını eklendi. Turkcell çalışanlarının yüz yüze eğitim yerine online eğitimlere katılmaları sayesinde, 18 aylık süreçte 4 bin 500 uçuşun ve 23 bin şehirlerarası seyahatin yapılmasına gerek kalmadı, bu sayede karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlandı. Birçok Turkcell çalışanlarının aile üyeleri de Turkcell Akademi'nin kişisel gelişim eğitimlerine katıldı.

Yüz yüze yapıldığında 6 ay gibi bir zamanda tamamlanacak eğitim programı uzaktan eğitim teknolojileri sayesinde 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kişisel Eğitim Yolculuğu (KEY) programı kapsamında 22 farklı başlıkta 7 bin kişi gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gelişim fırsatı sağlandı. Tüm Türkiye'ye yayılmış bayi ağında çalışan 30 bin bayi çalışanı 2021 yılı içerisinde 200 bin saatlik eğitimlerini tamamladı. Geleceği yazanlar platformunda (https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/) 2021 yılı içerisinde, kendini çağımızın ihtiyaç duyduğu yetkinlikler konusunda geliştirmek isteyen 18 bin kişi platforma üye olarak eğitimlere başlamış ve bunlardan 13 bin kişi sertifika alarak gelişimlerini tamamladı. Dijital Masters ve Executive Finance Masters programlarını 700 Turkcell çalışanı başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.