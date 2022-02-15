Türk Telekom PİLOT, 10. dönem başvurularını almaya başladı

PİLOT'a kabul edilecek ekiplerden seçilen girişimlere 100 bin dolara kadar nakit desteği verilecek.

Türk Telekom iştiraki TT Ventures çatısı altında yoluna devam edecek olan Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, yeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10. dönem başvurularını bugün almaya başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, TT Ventures, sağladığı desteklerle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.

TT Ventures'ın teknoloji alanındaki girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açtığı kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'a kabul edilecek ekiplere, farklı seçeneklere göre 100 bin dolara kadar nakit desteği imkanı sunulacak.

Programa kabul edilen girişimlerden seçilenler ayrıca TT Ventures tarafından direkt yatırım alma ayrıcalığına sahip olacak, program sonunda seçilen girişimler ABD programına katılma hakkı kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, çevik girişimlerin dünya ekonomisine yön verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

'TT Ventures olarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip unicorn'larını ortaya çıkarma hedefiyle Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013 yılından bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla da büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak uzun vadeli iş hedeflerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.

PİLOT'un 10. döneminde programın yapısını da değiştirerek yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdik. PİLOT'a kabul edilen girişimlerden seçilenlere TT Ventures ile yapacağımız yatırımlarda girişimlere özel ayrıcalıklar sunarak girişimlerin büyümesine maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Girişimlerin gelişimlerine odaklanarak onlara ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmış gelişim ve yatırım planları sunacağız. PİLOT'un yeni dönem başvurularını almaya hazırız ve yeni girişimlerimizle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.'

Girişimler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişme fırsatı yakalayacak

Verilen bilgiye göre, program süresince ekipler, TT Ventures'ın geniş yatırımcı ağına erişim imkanı bulmanın yanı sıra 100'e yakın mentorla birebir görüşebilecek. Ayrıca girişimler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacak.

Programa seçilen ekipler program süresince aldıkları mentorlukların yanı sıra alanında uzman kişilerin vereceği çeşitli eğitimlere katılarak girişimcilik alanında yetkinliklerini geliştirebilecek.

Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalayacak ekipler ayrıca, ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri de alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkanından faydalanabilecek.

10. dönem başvuruları açılacak olan PİLOT hızlandırma programından bugüne kadar 91 girişim mezun oldu, 5'i PİLOT mezunu olan 9 girişime TT Ventures ile yatırım yapıldı.

Türk Telekom'un PİLOT kapsamında bugüne kadar girişimlere yaptığı toplam nakit desteği 10 milyon TL'yi aştı. .