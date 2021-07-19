Türk Telekom ile şehirler daha akıllı ve güvenli

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zeka teknolojileriyle öncülük ediyor.

Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile 10 kentte hayata geçirilen çözümlerle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı.

Türk Telekom, IoT (nesnelerin interneti) platformunda anlamlandırdığı verilerle kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına destek oluyor.

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom, son olarak kısa süre önce Aksaray Belediyesi ile Yeni Nesil Bisiklet Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkanı tanındı.

- 'Belediyelerde elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 tasarruf'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, şunları kaydetti:

'Türk Telekom olarak teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hallerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim için hayatın merkezi insan. Bu yaklaşımla, Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda o kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zeka çözümleriyle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.'

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında Elektronik Denetleme Sistemi ile Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne ve Denizli'de, Yeni Nesil Kavşak ile de Elazığ'da trafikte olumlu sonuçlar alındı.

Ayrıca Kütahya Belediyesi; halka açık ​​​​​​​Wi-Fi, yeni nesil şehir mobilyaları ve mobil uygulama ile yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturulurken, sosyal medya yönetim yazılımı ile 'Dijital ve İnteraktif Belediyecilik' vizyonu desteklenen belediye sayısı 29'a yükseldi.

Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1,2 milyon kullanıcıya toplam 523 TB veri kullanımı ile ücretsiz sunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.