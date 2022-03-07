Türk Telekom, 'Günışığı' ile az gören herkese ışık oluyor

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi.

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insan odaklı yaklaşımıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Telekom, ilk kez 2014'te başlattığı proje ile görme oranı yüzde 1-10 olan ve yasal olarak görme engelli çocuklara erken müdahale eğitimi vererek okula devam etmelerine destek oldu.

Yeni dönemde kapsamı genişletilen projeyle görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere 8 ay boyunca toplam 320 çevrim içi eğitim verilecek.

Türkiye'de az gören kavramını sahiplenerek bu alandaki ilk çalışmayı yapan Türk Telekom, Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilde az gören 1.000 çocuğun hayatına dokunarak bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için yanlarında oldu. Yeni dönemde çevrim içi düzenlenen haftalık eğitim programlarıyla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek bu eğitimlerin katılım bilgilerine Türkiye'ye Değer ve EyDer web sitelerinden ulaşılabiliyor. .