DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
‘Rus ruhu’ ve Avrasya İmparatorluğu Projesi
TFF yayın ihalesi paketleri | Hangi pakette kaç maç var?
Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? TFF yayın ihalesi | Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?
İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı
Makarna sektöründen buğday açıklaması
Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin çalışmaları sürdürecek
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK yurt dışında da kullanılacak
İngiltere borsası çakıldı
8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşü olacak mı? 8 Mart Kadınlar Günü Valilik açıklaması?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türk Telekom, 'Günışığı' ile az gören herkese ışık oluyor

Türk Telekom, 'Günışığı' ile az gören herkese ışık oluyor

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi.

1 Saat Önce
2022-03-07 22:10:59
Türk Telekom, 'Günışığı' ile az gören herkese ışık oluyor

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insan odaklı yaklaşımıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Telekom, ilk kez 2014'te başlattığı proje ile görme oranı yüzde 1-10 olan ve yasal olarak görme engelli çocuklara erken müdahale eğitimi vererek okula devam etmelerine destek oldu.

Yeni dönemde kapsamı genişletilen projeyle görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere 8 ay boyunca toplam 320 çevrim içi eğitim verilecek.

Türkiye'de az gören kavramını sahiplenerek bu alandaki ilk çalışmayı yapan Türk Telekom, Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilde az gören 1.000 çocuğun hayatına dokunarak bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için yanlarında oldu. Yeni dönemde çevrim içi düzenlenen haftalık eğitim programlarıyla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek bu eğitimlerin katılım bilgilerine Türkiye'ye Değer ve EyDer web sitelerinden ulaşılabiliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş