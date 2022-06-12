Türk Telekom'dan siber güvenliğe güç katacak yeni bir adım

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, 'EDR+ ile müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz' dedi.

Türk Telekom, 360 derece güvenlik yaklaşımı ile yeni servisler geliştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, her geçen gün değişen siber atak türlerine karşı geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayan ve sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi ile 'Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği'ni hayata geçirdi.

Türk Telekom, kurumlara ait sistemlerin giriş noktalarının güvenliğini sağlayan Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR) ve Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR) teknolojilerini bir arada sunarak, uluslararası sertifikalara sahip alanında uzman mühendisleriyle 7/24 siber güvenlik koruma hizmetini uçtan uca sunuyor.

Türk Telekom Paylaşımlı EDR+ servisi, teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenlik ihtiyaçları artan kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlıyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarının güvenliğini sağlıyor ve bilgisayar, sunucu, istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

Öte yandan, Türk Telekom, analiz ve müdahale imkanı sunan bir modeli de hayata geçirdi. Bu kapsamda, son kullanıcı cihazları üzerindeki olası güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı tespit eden, engelleyen ve saldırılar hakkında analiz sunan EDR ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR servisleri bir araya getirilerek, kullanıcıların faydasına yönelik yeni bir servis oluşturuldu.

- Türk Telekom uzman kadro desteği ile uçtan uca güvenlik çözümleri

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak, hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımız ile sağlıyoruz. EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz.' .