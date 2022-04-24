Türk Telekom’dan müşterilerine '23 Nisan' sürprizi

Türk Telekom, çağrı merkezini arayan müşterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir sürpriz yaptı.

Türk Telekom, çağrı merkezini arayan müşterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir sürpriz yaptı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un müşteri hizmetleri numarası 4441444'ü arayanlar, müşteri temsilcisinden önce çocuklar tarafından seslendirilen anonsla karşılandı.

Türk Telekom'un 23 Nisan'a özel çağrı merkezi anonsuyla müşteriler, “Merhaba, Türk Telekom müşteri hizmetlerine hoş geldiniz, bugün bizim bayramımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz” mesajını dinledi. .