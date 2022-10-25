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Türk Telekom’dan iPhone 14 'Akıllı Değişim' kampanyası

iPhone 14, Türk Telekom mağazalarında 'Akıllı Değişim' kampanyasıyla satışa sunuldu.

1 Gün Önce
2022-10-25 23:08:04
Türk Telekom’dan iPhone 14 'Akıllı Değişim' kampanyası

iPhone 14, Türk Telekom mağazalarında 'Akıllı Değişim' kampanyasıyla satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Müşteriler, kullanılabilir durumda olan belirli eski model telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getirerek, mevcut kontratlı tarifelerinde kalma sözüyle iPhone 14 ailesinden bir akıllı telefona 30 bin TL'ye varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Ayrıca, Türk Telekom mobil ve evde internet müşterileri, eski cihazlarının kondisyonlarına göre hesaplanan indirimle iPhone 14'ü avantajlı fiyatlarla ve faturalarına ek 3 ay taksit imkanıyla satın alabiliyor. .

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