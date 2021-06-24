Türk öğrenciler parçacık fiziği yarışmasında finale kaldı

Türk öğrenciler Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi - CERN'in düzenlediği Beam Line for Schools liseler arası parçacık fiziği yarışmasında finale kaldı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen Beam Line for Schools liseler arası parçacık fiziği yarışmasından ülkemiz adına sevindirici haber geldi. Ülkemizden yarışmaya katılan 'Team Cappadocia' takımı, 300 takım arasında finale kaldı.

Beam Line for Schools yarışması nedir?

Her sene belirli zamanlarda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen, onlarca ülkeden yüzlerce liseli takımın katıldığı bir parçacık fiziği projesi geliştirme yarışmasıdır.

Daha öncesinde “Quantum Computing” yarışmasında tanışan Hatay, Bursa, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Konya olmak üzere 6 şehirden 11 lise öğrencisi, pandemi sürecini daha iyi değerlendirmek adına katıldıkları bu yarışmada finale kaldı. Öğrenciler yaklaşık bir aylık düşünme ve araştırma sürecinin sonunda güneş pillerinde kullanılan “perovskite” isimli materyalleri parçacık deneylerinde kullanılan, sintilatör ve kalorimetre dedektörlerinde kullanıp daha verimli dedektörler üretmeyi hedefledi.

Öğretmenleri yardımcı oldu

Projeyi en büyük destek alanında uzman öğretmenlerden geldi. Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Emrah Tıraş, ODTÜ'den Cenk Tüysüz, Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Bora Akgün ve CERN'den Ümit Sözbilir projeyi geliştiren öğrencilere büyük katkı sağladı. Yarışma ekibi ile kordineli ve hummalı bir emek gösteren öğretmenler birkaç aylık sıkı çalışma ile Beam Line for Schools yarışmasında finale kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.