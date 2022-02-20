Tüm zamanların en büyük Güneş patlaması anı görüntülendi

Solar Orbiter adlı uzay aracı, bugüne kadar en büyük güneş patlaması anını kayıt altına aldı. Birkaç ay önce de, 2017 yılından 2021'e kadar gerçekleşen en büyük patlama gerçekleşmişti.

Üzerinde yaşadığımız gezegenin ısı ve ışık kaynağı olan Güneş'in yüzeyinde zaman zaman patlamalar ortaya çıkıyor. Bu patlamaların sonuncusu geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Yine birkaç ay önce, 2017 yılından 2021'e kadar gerçekleşen en büyük patlama gerçekleşmişti. Ayrıca geçtiğimiz aylardaki patlamanın kaynağı olarak AR2838 adlı bir Güneş lekesi gösterilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise tüm zamanların en büyük güneş patlaması yaşandı ve anını Solar Orbiter adlı uzay aracı kaydetti.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK GÜNEŞ PATLAMASI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Webtekno'nun aktardığına göre, Güneş patlaması anı kaydedilirken şimdiye kadarki gözlemlenen en büyük patlama olarak kayıtlara geçti ve olayı tam anlamıyla kavramaya çalışmak isteyen yetkililer NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın beraber bu işi yürüteceğini açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada; "Güneş çıkıntıları, yoğun güneş plazması konsantrasyonlarını güneş yüzeyinin üzerinde asılı tutan, bazen kavisli döngüler şeklini alan, karışık manyetik alan çizgilerinden oluşan büyük yapılardır. Ayrıca Güneş'in zaman zaman yaydığı alevler genellikle koronal kütle püskürmeleri ile ilişkilendirildiğini belirtmemizde fayda var. Son olarak da püskürmeler Dünya'ya gelirse, zaman zaman uydulara, elektrik hatlarına ve diğer önemli altyapıya müdahale edebilir." dedi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Solar Obriter adlı uzay aracının 15 Şubat Salı günü kaydettiği bu Güneş patlaması sonucu ortaya çıkan kütle atımının Dünya'ya doğru gelmediği açıklandı. .