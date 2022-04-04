Trump'ın sosyal medya platformu birçok sorunla boğuşuyor

Truth Social, Twitter'a benzeyen bir uygulama. Ancak Android telefonlarda kullanılamıyor, internet tarayıcılarda açılmıyor ve ABD dışından birçok yerden indirilemiyor.

Twitter Trump'ın hesabını, geçen yıl yaşanan ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemişti.

"Bir felaket"

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını "Tam bir felaket" olarak tanımlıyor.

Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti'den ismini vermek istemeyen bir yetkili de "Neler olduğunu kimse bilmiyor" diyor.

Uygulama 21 Şubat'ta iPhone'ların uygulama indirmek için kullandığı App Store'a yüklendiğinde, en çok indirilen uygulamalardan olmuştu, ancak yükleyen birçok kişi uygulamayı kullanamıyor.

O günden beri sorunun kısa sürede çözüleceğini ve Trump'ın "kendi doğrularını" yazmaya başlayacağını bekleyenler var, ancak bunlar gerçekleşmedi.

Platforma bu hafta içinde üye olma girişimim sonucu, bekleme sırasındaki 1 milyon 419 bin 631'inci kişi olabildim.

Uygulamaya üye olabilmiş olanları ise biraz sessiz bir ortam bekliyor. Amerika'nın birçok büyük sağcı politikacısı, şimdilik bu uygulamadan uzak durmayı seçiyor.

Uygulamayı kullanabilmeyi bekleyenler ise görüşlerini Twitter'da paylaşıyor. Bir Twitter kullanıcısı "Birkaç hafta önce kayıt oldum ve hâlâ bekleme listesindeyim" yazarken, bir diğeri "Ben bekleme listesini aşıp uygulamaya girene kadar Trump yeniden başkan seçilir" diye espri yapıyor.

Truth Social'ın Genel Müdürü Devin Nunes, hedeflerinin Mart ayı sonunda tamamen işler hale gelmek olduğunu açıklamıştı.

Ancak uygulamada yaşanan aksaklıklar, uzmanları da şaşırttı.

Bazıları yaşanan sorunun YouTube benzeri bir video paylaşım platformu olan ve Truth Social'la ortaklığı bulunan Rumble'dan kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor.

Özellikle muhafazakarlar ve aşırı sağcılar arasında popüler olan Rumble'ın, Truth Social'ın altyapısının "omurgasını" oluşturması bekleniyordu.

Diyelim ki uygulama sunucu (server) sorunu yaşıyor, peki bu neden haftalardır çözülemedi?

Trump'a yakın bir Cumhuriyetçi "Bunu düzeltmek birkaç gün alırdı, haftalar değil" diyor.

"Başlangıçta ufak tefek sorunlar hep olur ama bunların bugüne kadar çözüleceğini tahmin ederdim. Görünen o ki hiç kimse bunun neden olduğunu anlamıyor"