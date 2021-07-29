Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu

Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu.

Şirket açıklamasına göre, dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol'a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek. Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi'ne başvurarak destek alabilecek.

Türkiye'nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar, sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.