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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu

2 Saat Önce
2021-07-29 17:59:01
Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

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Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu.

Şirket açıklamasına göre, dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol'a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek. Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi'ne başvurarak destek alabilecek.

Türkiye'nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar, sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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