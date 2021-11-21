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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Toyota, Panasonic işbirliğiyle batarya tesisi kuruyor

Toyota, Panasonic işbirliğiyle batarya tesisi kuruyor

Toyota Motor, Panasonic ile işbirliği yaparak ABD North Carolina’da batarya tesisi kurmaya hazırlanıyor

1 Saat Önce
2021-11-21 00:58:35
Toyota, Panasonic işbirliğiyle batarya tesisi kuruyor

Bloomberg'in haberine göre otomobil üreticisi Toyota elektrikli araç üretimini hızlandırma çabaları kapsamında ABD'de milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Kaynaklar, tesisin Panasonic işbirliğiyle kurulacağını ancak henüz nihai kararın verilmediğini, plan üzerinde değişiklikler olabileceğini belirtti. Toyota Sözcüsü Hideaki Homma batarya yatırımı hakkında yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Toyota'nın tesisi, tamamen elektrikli araç üretimine dönen sektördeki son atılım oldu. Ford Motor ve Güney Koreli SK Innovation Eylül ayında ABD'de 11.4 milyar dolar yatırımla batarya tesisi kurmak için anlaşmaya varmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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