Tom Hanks, Apple Arcade için yeni bir oyun geliştirdi

Hollywood'un en ünlü isimlerinden Tom Hanks, bu sefer farklı bir alanda hayranlarının karşısına çıkıyor. Apple Inc. tarafından iOS, iPadOS, tvOS ve macOS cihazları için bir video oyunu abonelik hizmeti olan Apple Arcade için bir oyun tasarladı.

Apple Inc. tarafından iOS, iPadOS, tvOS ve macOS cihazları için bir video oyunu abonelik hizmeti olan Apple Arcade'de sinema dünyasının sevilen bir isminin yarattığı oyun yer alacak. Tom Hanks, geliştirici BlueLine Studios'un yardımıyla bir trivia oyunu oluşturarak tutkularından birine eğildi.

Hollywood'un ünlü ismi Tom Hanks, bu defa oyun tutkunlarının karşısına çıkıyor. Apple Arcade'de yayınlanacak oyun Hanks'in ilk uygulaması değil. Ancak Apple Arcade'deki bugüne kadarki tek trivia oyunu olacak.

Hanx101 Trivia, tarih, matematik, coğrafya ve yemek dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde sorular içeriyor. Oyunun bu hafta cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Hanks daha önce de Apple cihazları için bir uygulama üzerinde çalışmış ve 2014 yılında, iPad'de hit haline gelen daktilo temalı bir yazma uygulaması olan Hanx Writer'ı piyasaya sürmüştü. .