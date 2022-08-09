Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Siro, ilk batarya prototipini üretti

Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Siro, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı.

Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı.

Siro açıklamasına göre, şirket, batarya üretimine başladı. Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başlayan Siro, ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladı. Siro Batarya Geliştirme Merkezi'nde başta elektrikli araçlar olmak üzere farklı kullanım alanları için geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

2031 itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesi hedefi

2021 yılının eylül ayında kuruluşundan itibaren ekibini konusunda uzman, tecrübeli isimlerle büyüten Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek.

Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak. .