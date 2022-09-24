DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4191 ₺

EURO

17,8508 ₺

ALTIN

973,15 ₺

BİST

3.281,61 ₺

TIMETURK / TEKNOLOJİ / TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazları ilk kez görüntülendi. TOGG için üretilen 180 kW gücündeki şarj cihazları 81 ilde yer alacak.

54 Dakika Önce
2022-09-24 08:16:45
TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Vestel tarafından TOGG için seri üretim olarak çıkan ilk Trugo şarj istasyonları teslim edildi.

FdV9ZP9XoAEolo3

TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.

FdXvrkLXwAAWJye

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 180 kW gücündeki şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu belirtildi.

"Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.

FdV4yk7X0AAswg3

Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak."

TOGG'un 2023'ün mart ayında yollarda olması bekleniyor.

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş