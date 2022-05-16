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TOGG'dan ilk! Samsun'da vitrine çıkıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, yeni hizmet binasının açılışında Türkiye'nin otomobili TOGG'un da vatandaşlarla buluşacağını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-05-16 21:52:26
TOGG'dan ilk! Samsun'da vitrine çıkıyor

Samsun TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, beraberindeki yönetim kurulu ile birlikte 18 Mayıs'ta oda/borsanın yeni hizmet binasını açmak için Samsun'a geleceği duyuruldu. Açılışta Türkiye'nin otomobili TOGG'un da Samsunlularla buluşacağı belirtilen açıklamada, TOBB yönetiminin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yönetim kurulu toplantısını Samsun'da yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOBB yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Samsun'a geleceğini belirterek, "Oda/borsa hizmet binamızın açılışı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Açılışın ardından ise Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu, meclis salonunda gerçekleştireceğimiz 'Üreten Samsun'un Yıldızları' ödül törenimize katılacak. Tüm hemşehrilerimizi 18 Mart günü saat 18.00'de yapacağımız açılışımıza davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Açılışta Samsunluları büyük bir sürprizin de beklediğini dile getiren Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Açılış günü ülkemizin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG da Anadolu'da ilk kez Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak. Halkımız yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'u yakından görme fırsatı bulabilecekler. TOGG'un başarılı CEO'su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş da 19 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da odamız meclis salonunda 'Bir Otomobilden Daha Fazlası' temalı konferans verecek. Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun programında Samsun'da ayrıca bir ilk daha yaşanacak. TOBB yönetimi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yönetim kurulu toplantısını Samsun'da yapacak. Samsun tarihinde bir ilk olacak, TOBB Yönetim Kurulu Toplantımız odamız hizmet binasında gerçekleştirilecek. Bu gururu da ayrıca yaşayacağız. Başta eğitim ve öğretim hayatı olmak üzere Samsun'umuza da önemli kazanımlar sağlayan Sayın Başkanımızın programı inşallah dolu dolu ve ilklerle birlikte olacak." AA .

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