Time dergisinden Bayraktar TB2'ye 'Ukrayna vurgusu '

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününe girmişken Türkiye, bu bir haftalık süreçte Savunma Sanayi'nin en büyük başarılarından birisi olan aracıyla tüm dünyaya adını duyurmayı başardı. Daha önce Azerbaycan – Ermenistan arasındaki savaşta da kendisini uluslararası alanda kanıtlayan Bayraktar TB2 SİHA'nın, Rus güçlerine karşı Ukrayna tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından paylaşılan ve Rus güçlerinin vurulma anlarını gösteren video, çok kısa süre içinde milyonlar tarafından izlenmiş ve Bayraktar TB2'yi tüm dünyanın duymasını sağlamıştı. Ukrayna'nın savunmasında aktif rol üstlenen Bayraktar TB2, bugün dünyanın en etkin Amerikan dergilerinden birisi olan Time tarafından konu alındı.

Görüntüler, SİHA'nın tanınması için büyük avantaj:

Time, “Ukrayna'nın Rusya'ya Karşı Gizli Silahı: Türk Droneları” başlığıyla paylaştığı yazısında Ukrayna güçlerinin paylaştığı videonun viral olmasından bahsetti ve Bayraktar TB2'nin özelliklerini paylaştı. Time, aynı zamanda havacılık, uzay ve savunma konularında yazarlık yapan Arda Mevlütoğlu'nun da açıklamasına yer verdi. Mevlütoğlu, Bayraktar TB2'nin Ukrayna'daki başarısı hakkında şu sözleri paylaştı:

“Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntüler, pek çok gözlemci için sürpriz olacak şekilde Rus hava savunmasının ciddi kusurları gösteriyor. Görüntüler ayrıca halkla ilişkiler ve psikolojik savaş için çok kullanışlıdır.”

"En güçlü yönleri ucuz olmaları"

Time, havacılık sektörü hakkında yayın yapan ABD merkezli Aviation Week'ten Tony Osborne'un da yorumlarına yer verdi. Osborrne, Bayraktar hakkında şu cümleleri kullandı:

"Bayraktarlar son yıllarda gerçekten önemli başarılara imza attı. Şu anda en ünlü drone olduğunu savunurum. Bayraktarlarla ilgili en önemli şey ucuz olmaları ve bu nedenle onları kaybetme konusunda o kadar da endişeli olmamanızdır. Onları savaşa gönderebilirsiniz ve eğer dün gördüğümüz gibi dramatik bir vuruş yaparlarsa, birden yıpratma savaşını kazanmış olursunuz."

Ukrayna, insansız hava aracı arayışındayken Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsrail, Ukrayna'nın talebine yanıt vermemişti. Türkiye, Ukrayna'ya İHA satışı yapmayı kabul eden tek ülke olmuştu. Bayraktarların her biri, Ukrayna'ya tek haneli milyon dolarlar karşılığında satılırken SİHA'ların yok ettiği karadan havaya füze sistemi gibi bazı ekipmanların 50 milyon dolar değere sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: webtekno.com.tr