TikTok'u geçici süreyle yasakladılar

Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı, TikTok'u geçici süreyle yasakladı. Vatandaşlarını diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan gerçek dışı bilgilere de inanmamaya davet etti

Azerbaycan'da Ermenistan ile devam çatışmalarla ilgili dezenformasyon içerik yaydığı için TikTok geçici süreyle yasaklandı. Devlet Güvenlik Hizmeti'nin yaptığı açıklamada, "TikTok, ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır" denildi.

Panik yaratan paylaşımlar oluyor

Medyaradar'ın haberine göre, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"12-13 Eylül tarihlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaptığı geniş çaplı provokasyonlara karşı silahlı kuvvetlerimiz uygun müdahale tedbirlerini aldı. Halihazırda gerçekleştirilen askeri operasyonlarla ilgili sosyal medya platformu TikTok, ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır. Azerbaycan topraklarında TikTok'un faaliyetlerinin geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildi ve bunun için ilgili makamlara dilekçe verildi. Kamuoyunda panik yaratmaya yönelik hesaplanan bu tür gerçek dışı bilgilere inanmayın."

Devlet Güvenlik Teşkilatı, Azerbaycan vatandaşlarını diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda panik yaratmaya yönelik hesaplanan bu tür gerçek dışı bilgilere inanmamaya ve sadece devlet kurumlarının resmi bilgilerine başvurmaları konusunda uyardı.